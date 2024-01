TCM apura se gestão de Nunes favoreceu empresa de software em licitação de R$ 153 milhões

A representação foi enviada ao conselheiro João Antonio da Silva Filho na antevéspera da licitação com o pedido de anulação do pregão. Ele negou o pleito devido ao tempo exíguo que havia para análise do mérito, mas reforçou a recomendação de não adjudicação do contrato até que haja uma avaliação do órgão e enviou a denúncia à Subsecretaria de Controle Externo do tribunal.

O SGHX foi desenvolvido com base no código fonte de um outro software de prontuário eletrônico, o AGHU, criado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação. A estatal, responsável pela gestão de hospitais universitários, divide a ferramenta com outras entidades públicas e as autoriza fazer alterações no sistema de forma independente ou por meio de parcerias com empresas privadas, como a Liberty.

Em maio de 2014, a Prefeitura de São Paulo celebrou um termo de cessão em que aderiu à chamada Comunidade AGHU. Desde então, passou a ter acesso ao código fonte do sistema, cuja implantação e gestão ficou a cargo da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam).