TCU vai fiscalizar urnas para contrapor ‘apuração paralela’ de militares

BRASÍLIA - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu fiscalizar a ‘apuração paralela’ das urnas eletrônicas que deve ser realizada pelas Forças Armadas. A Corte de Contas informou que fará a auditoria de 4.161 urnas no primeiro turno das eleições, seguindo os mesmos procedimentos estudados pelos militares e detalhados pelo Estadão. No que no TCU já foi batizado de “fiscalização da fiscalização”, auditores ficarão encarregados de recolher dados de votação nas mesmas sessões que forem alvo de atuação dos militares, mas ampliando o volume de urnas analisadas. Estima-se que o Exército vá fazer sua contagem em cerca de 300 seções eleitorais.

A auditoria carrega, no entanto, o mote de que a análise da segurança dos equipamentos de votação será feita com “foco na transparência e na prestação de contas à sociedade”. O TCU evita chamar seu trabalho como uma “contagem paralela”.

Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal iniciaram na manhã desta quarta-feira (21) o processo de lacração das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições 2022. Foto: Wilton Junior/Estadão

Os técnicos do tribunal farão “testes amostrais” para comparar os votos registrados em boletins de urnas (BUs) com a apuração formal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Cada urna eletrônica, ao final da votação, gera um boletim impresso que é colado em cada sessão e também enviado eletronicamente ao TSE. Qualquer pessoa, partido ou entidade privada pode, se quiser fazer sua própria conferência dos boletins de urnas.

Os boletins de urnas recolhidos pelos tribunais regionais serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que compartilhará parte desses documentos com os auditores do TCU para que possam comparar a informação impressa pelas urnas com a disponibilizada na internet pela Justiça Eleitoral.

Tribunal de Contas da União quer fazer "auditoria da auditoria" e inspecionar o funcionamento de urnas eletrônicas que será feito pelos militares no dia da votação. Foto: Wilton Junior/Estadão

Como revelou o Estadão, os militares planejam adotar o mesmo procedimento e ainda avaliam ter acesso a dados retransmitidos pelos tribunais regionais ao TSE. Dez oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão envolvidos no plano de fiscalização idealizado pelo Ministério Defesa, que tem chamado a tentativa de apuração paralela de “acompanhamento da totalização dos votos”.

As Forças Armadas integram o rol de entidades habilitadas para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. Não há, no entanto, previsão constitucional, ou nas diretrizes de Defesa Nacional, de competência das três Forças para auditar o processo de contagem dos votos.

A Defesa afirma que age de forma técnica para contribuir com o aperfeiçoamento da segurança e transparência do sistema. Os argumentos, porém, costumam abastecer a campanha política de descrédito das eleições empreendida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que defende insistentemente a apuração paralela pelos militares, enquanto se coloca como chefe supremo das Forças Armadas.

Em cerimônia oficial no Palácio do Planalto, em 27 de abril, o presidente sintetizou a ideia da contagem de votos pelos militares, mas remeteu a autoria da proposta às Forças Armadas.

Diferentemente dos militares, o TCU garante de antemão informar ao TSE a amostra que será selecionada para fazer a auditoria. Técnicos da Corte de Contas têm analisado a confiabilidade das urnas desde o ano passado. Os ministros do tribunal atestaram a segurança do sistema eletrônico de votação em todos os relatórios parciais divulgados até o momento. A avaliação dos dispositivos deve ser encerrada somente em março de 2023.