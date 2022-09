Tebet diz que ninguém investe em país que flerta com autoritarismo

BRASÍLIA - A candidata à Presidência pelo MDB, Simone Tebet, defendeu o “resgate” do 7 de Setembro e disse que “ninguém investe em um país que flerta com o autoritarismo”, ao comentar os atos do qual o presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira, 7, em Brasília e no Rio.

“Dinheiro não falta, mas ninguém investe em um país que flerta com autoritarismo, em que temos que ficar em uma data tão festiva quanto o 7 de setembro, no mínimo preocupados se vai dar alguma coisa na rua, se vai ter violência, se vão ter faixas antidemocráticas. Nunca tivemos isso e passamos a ter. Ninguém investe em um país que tem insegurança jurídica”, afirmou a senadora, em ato de campanha em São Paulo.

Ela voltou a criticar o trecho do discurso do presidente em que ele comparou primeiras-damas, referindo-se à mulher do principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja da Silva.

A candidata à Presidência Simone Tebet deixa reunião em Brasília Foto: Adriano Machado/Reuters - 6/9/2022

“Já estou acostumada à violência política, desde quando entrei, pela primeira vez, como deputada estadual. Depois disso, ninguém me faz abaixar a cabeça, porque represento a maioria da população brasileira de mulheres que hoje, lamentavelmente, em seus ambientes de trabalho sofrem violência, recebem salários menores ocupando as mesmas funções. Esse tipo de violência tem que acabar”, comentou.