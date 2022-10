Simone Tebet encerra campanha em evento sem Garcia e comemora baixa rejeição

Candidata do MDB à presidência, a senadora Simone Tebet (MS) encerrou sua campanha em São Paulo em um evento organizado por aliados do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na capital, no qual o governador Rodrigo Garcia (PSDB) era esperado, mas não compareceu.

Apesar de Simone ter como vice a senadora tucana Mara Gabrilli (SP), Garcia participou de apenas 4 agendas ao lado da emedebista durante a campanha.

Simone Tebet, no ato de encerramento de sua campanha à Presidência Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A assessoria de Tebet divulgou em sua agenda de campanha neste sábado, 1º, que Garcia participaria do ato, mas o tucano não compareceu ao evento, que aconteceu na quadra da escola de samba Caprichosos do Piqueri, na zona norte da capital.

Enquanto Simone discursava, o governador estava em uma agenda de rua em Osasco. Segundo a assessoria da campanha de Garcia, o ato político não entrou em nenhum momento na agenda do tucano, que não teria sequer sido chamado.

O candidato ao Senado pelo MDB, Edson Aparecido, também não compareceu ao evento de encerramento da campanha de Tebet, que foi recebida por uma claque mobilizada pela secretária municipal de Desenvolvimento Social, Aline Cardoso, que atua politicamente na região.

Continua após a publicidade

De olho no 2º turno

Em uma rápida entrevista antes de subir ao palco da escola de samba, Simone comemorou seu desempenho na disputa e evitou falar sobre quem vai apoiar no 2° turno.

“Saí de 70% de desconhecimento para 70% de conhecimento, o que não é pouca coisa em apenas 45 dias de campanha. É algo inédito. Saí de uma rejeição maior para a menor rejeição entre todos os candidatos”, afirmou a senadora.

Quando questionada sobre um eventual 2° turno, desconversou. “Não sei onde estarei daqui a duas horas”.

Depois do ato, que foi anunciado como o “grande evento de encerramento” da campanha, Tebet foi para o Mato Grosso do Sul, onde vai votar amanhã pela manhã. Em seguida ela voa para Ribeirão Preto para acompanhar o voto do presidente do MDB, deputado Baleia Rossi.

A candidata também vai acompanhar na capital o voto de sua vice, Mara Gabrilli.