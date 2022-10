Temer diz que ataque às urnas eletrônicas é ‘questão superada’ ao votar neste domingo

O ex-presidente Michel Temer (MDB) disse, ao votar na manhã deste domingo, que os ataques às urnas eletrônicas são “questão superada” e que acredita que o pleito deve transcorrer com normalidade este ano.

“É uma coisa superada, não se deve nem comentar mais esse assunto. As urnas sempre deram o melhor resultado”, disse, ao ser questionado sobre os recentes ataques do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral.

Temer afirmou também que não vê possibilidade de ruptura institucional. “Não tem clima nenhum. A democracia está solidificada no País”, disse. Ele afirmou que, caso tivesse que conversar com Bolsonaro, lhe recomendaria “tranquilidade” neste momento.

O ex-presidente falou também sobre os ataques do ex-presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao seu governo. “Coitado, ele precisa agradar uma ala do PT, então fala aquelas impropriedades”.

Acompanhado de assessores, Michel Temer (MDB) votou em um colégio no bairro do Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por volta das 10h deste domingo, 2. Ele segue para Londres, na segunda-feira, onde dará uma palestra comentando a situação política do País.