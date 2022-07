Tenentismo: Cadetes são 47% pardos ou negros na Academia das Agulhas Negras

Os números mostram que o perfil do cadete da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) está cada vez mais próximo daquele desenhado pelo IBGE para a população geral. A participação de negros e pardos entre futuros tenentes do Exército já quase supera o total de brancos entre os futuros oficiais.

Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). É a Aman que forma os oficiais que comandarão o Exército. Até 2020, a academia recebia todo ano cerca de 430 cadetes. Nos últimos dois anos, esse total caiu para 360. Atualmente, existem 1.659 cadetes matriculados. Os nascidos no Estado do Rio formam quase um terço do efetivo, com 554 alunos. São seguidos pelos gaúchos, com 253, e pelos paulistas, com 204.

O perfil dos cadetes ajuda a entender a relação do Exército com seu tempo. Conta o historiador José Murilo de Carvalho que a Força Terrestre, nos anos 1930, durante o Estado Novo, baixou instruções que permitiam a exclusão das escolas militares de candidatos negros, judeus, não católicos e filhos de estrangeiro. Hoje os dados mostram que os brancos são 871 cadetes, os que se declararam pardos somam 571 e os que se disseram negros, 211.

Alunos da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio; Aman forma os oficiais que vão comandar o Exército Foto: Isac Nobrega/PR

A religião predominante é a católica – 48,5% dos alunos. O comandante da academia, general de brigada João Felipe Dias Alves, disse acreditar que a profissão militar requer principalmente “o requisito vocação, em virtude da devoção e sacrifícios exigidos ao longo da carreira”. “O sentimento de patriotismo e o desejo de servir à Nação inspiram e atraem os jovens de hoje. Outros fatores de atração se originam do fato de as atividades da caserna primarem pela boa organização, correção, respeito às leis e regulamentos e possibilidade de ‘fazer a diferença’ em prol de um país melhor.”

Valores

A valorização do chamado ethos militar nas academias tem papel importante para a compreensão das ações dos militares na República. Para a historiadora Isabel Aragão, o não reconhecimento dos valores militares foi o estopim da revolta do Forte de Copacabana, em 1922, evento fundador do tenentismo.

“A construção de uma identidade sempre ocorre a partir de diferenças estabelecidas. É a ideia de oposição aos demais que fornece os limites demarcadores, as fronteiras simbólicas das construções identitárias.” No caso do Exército, esse fator contribuiu para “a criação de uma rivalidade histórica entre civis e militares”.

Nascido em Jundiaí (SP), e filho de coronel do Exército e de uma bancária, o general Dias Alves disse que cada geração do Exército “vive seus próprios desafios”. “Minha geração viu de dentro da academia a queda do Muro de Berlim e viveu os desafios do mundo pós-Guerra Fria, expansão da globalização, avanço do multilateralismo, informatização e era da informação.”

Para ele, a geração atual já é formada na era do conhecimento, “em um mundo sem fronteiras para a comunicação digital, em um ambiente informacional em constante evolução”. As mudanças se refletem no currículo da academia. “Ele busca se adaptar às mudanças de cenário e preparar os cadetes para os novos desafios. Um exemplo é a introdução da disciplina escolar de cibernética nos últimos anos.”

Para ele, o que não muda na formação e “em todas as gerações de oficiais são os valores desenvolvidos nesta fase inicial da carreira, expressos no código de honra do cadete que se traduz no culto à verdade, lealdade, probidade e responsabilidade”. O curso tem duração de cinco anos, quatro deles na Aman. No primeiro ano, o cadete enfrentará 1.059 horas de estudo, das quais 626 (59%) são de matérias de técnica militar, enquanto o restante se divide entre exatas, humanas e línguas. A academia é um curso de formação superior. Quando a Aman foi fundada, em Resende (RJ), o sistema de universidades do País engatinhava.

Doutor em História pela Universidade de Paris e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (Abed), Manuel Domingos afirmou que não dá para escrever a história militar sem levar em conta as universidades. “A função do Exército nos anos 1920 era de substituir, de formação de quadros capazes de discutir o destino do País, a função da metalurgia, da cartografia.” Para Domingos, enquanto o Estado organizava sua burocracia, essa função de pensar os rumos do País era monopólio dos militares. “Mas esse monopólio acabou à medida que São Paulo formou sua própria elite, capaz de discutir os problemas. A fundação da USP (Universidade de São Paulo) começou a romper o monopólio.”

Bolsonarismo

A discussão do papel dos militares passa hoje pelo debate de suas relações com o bolsonarismo. A sombra da adesão de generais ao governo desperta preocupações entre especialistas, principalmente em razão das constante idas de Bolsonaro à Aman.

Presidente Jair Bolsonaro participa de formatura na Aman, em 2020 Foto: Isac Nobrega/PR

Para o professor de Ciência Política da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Paulo Ribeiro da Cunha, os tenentes do passado são diferentes dos oficiais que aderiram a Bolsonaro. “Aquela oficialidade fez história e a dignificou. Pensavam no Brasil, em um projeto de Nação.”

Na avaliação do pesquisador, os militares sempre se envolveram na política ou foram envolvidos nela, por meio de associações, jornais e debates no Clube Militar. “Houve época em que o clube foi a antessala das campanhas presidenciais.” De acordo com ele, entre 1945 e 1964, discutiam-se ali as grandes questões nacionais, como o monopólio estatal do petróleo. “O que estamos vendo hoje é a expressão do que há de pior na política e não estão somando um projeto de nação em que os mecanismos estão claros. Eduardo Pazuello (general e ex-ministro da Saúde) pode subir ao palanque e não é punido, mas um sargento é. Alguma coisa está errada.”

O temor de contaminação da caserna pelo bolsonarismo, como exemplo para os futuros oficiais do Exército, é refutado pela cúpula da instituição. Além de controlar a atuação dos militares nas redes sociais, vedando manifestações de caráter político-partidário, o Exército chegou a prender o major João Paulo da Costa Araújo, do 2.º Batalhão de Engenharia de Construção, em Teresina.

O militar quer se lançar candidato a deputado pelo PL, partido de Bolsonaro, e fez de suas redes, inclusive com uso de imagens em que aparece fardado, palanque eleitoral. Hoje, ele responde a processo em liberdade.