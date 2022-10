Tentativa de adiar eleições foi discutida com ministro da Justiça, diz senador

Publicidade

BRASÍLIA - A tentativa de adiar o segundo turno da eleição presidencial foi articulada em uma reunião entre deputados e senadores governistas e discutida diretamente com o ministro da Justiça, Anderson Torres, na última quarta-feira, 26, mas não foi colocada em prática diante do recuo do próprio governo.

No início da semana, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) veio a público para alegar um suposto desequilíbrio na veiculação de propagandas em rádios que estariam favorecendo o candidato do PT ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo no Nordeste. Bolsonaro avaliou usar o episódio para defender o adiamento do segundo turno, mas descartou a possibilidade.

Após o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o coordenação de comunicação da campanha de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, apresentarem a denúncia em uma coletiva de imprensa, na noite de segunda-feira, 24, parlamentares alinhados ao presidente começaram a traçar uma estratégia para pedir o adiamento das eleições. Naquele dia, Fábio Faria havia convocado uma entrevista na por do Palácio da Alvorada para anunciar o que chamdou de “fato grave”.

Convidamos jornalistas de todos os veículos de mídia para acompanhar a exposição de um fato grave na frente do Palácio da Alvorada logo mais, às 19h30. — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) October 24, 2022

O senador Lasier Martins (Pode-RS) recebeu informações do relatório contratado pela campanha de Bolsonaro em um almoço na quarta-feira e afirmou que o melhor a ser feito na ocasião seria pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma nova data para a disputa eleitoral.

Senador Lasier Martins (Pode-RS) propôs o adiamento do segundo turno das eleições, mas descartou a tentativa após recuo do governo.

A estratégia foi discutida no mesmo dia no gabinete de Lasier, com a presença de outros dois senadores governistas, Eduardo Girão (Pode-CE) e Guaracy Silveira (PP-TO), que ocupa a vaga no líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO), licenciado do mandato. As deputadas Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP) participaram remotamente.

O grupo telefonou para o ministro da Justiça, Anderson Torres, para questionar o que seria feito diante das denúncias. Mais tarde, já à noite, foram informados de que nada seria feito além de um recurso ao TSE insistindo no pedido para suspender a veiculação de propagandas de Lula. Na quinta-feira, 27, pela manhã, a tentativa de adiar as eleições foi descartada.

“Nos convencemos que, sem a auditoria oficial e sem a comprovação de que os partidos tenham fiscalizado as divulgações, era muito difícil prosperar qualquer iniciativa”, afirmou Lasier Martins ao Estadão, ao relatar a discussão feita entre o grupo e o contato com o ministro da Justiça. “Se o governo não entrou com uma medida mais radical, não cabe a nós entrar com uma medida.” Procurado, Anderson Torres não comentou.

Na noite de quarta, Bolsonaro estava em Minas Gerais e viajaria para o Rio, mas convocou uma reunião ministerial de emergência em Brasília com a presença de comandantes das Forças Armadas e auxiliares no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ali, ele foi informado que não teria apoio para pedir o adiamento das eleições.

O presidente fez um pronunciamento à imprensa criticando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que arquivara a denúncia da campanha. Bolsonaro anunciou que entraria com um recurso contra a decisão, mas sem falar na data da eleição. Anderson Torres estava ao lado de Bolsonaro no momento da declaração à imprensa, assim como o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Após a proposta de adiar o segundo turno das eleições ganhar a adesão da família de Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, abandonou a estratégia de questionar a veiculação de propaganda eleitoral nas rádios. Líderes do Centrão também não apoiaram a iniciativa de tentar adiar as eleições.