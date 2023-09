Tereza Cristina dá dicas culturais: o livro das plantas que aprendem e o dueto das ‘Águas de março’

A ex-ministra da Agricultura e hoje senadora Tereza Cristina (PP-MS), empresária e engenheira agrônoma, propõe um passeio eclético por obras artísticas. Do livro sobre o que podemos aprender com plantas ao divertido dueto entre Tom e Elis, a parlamentar apresenta suas dicas para ler, ouvir e pensar na série do Estadão.

Com seu nome cotado até para disputar a Presidência da República, a senadora volta aos anos 1990 para indicar também um filme que levou Oscar de melhor atriz. A seguir as dicas da parlamentar ruralista:

Um livro

Tereza Cristina recomenda a leitura de “A Revolução das Plantas”, uma obra do pesquisador italiano Stefano Mancuso. Em linguagem simples, Mancuso tenta traduzir experimentos na área de neurociência das plantas para propor que podemos aprender muito com elas. Ele ensina que as plantas têm até mesmo capacidade de aprender, mesmo não tendo um cérebro. O livro foi ganhador do XII Prêmio Galileo de escrita literária de divulgação científica em 2018.

Capa do livro "Revolução das plantas", indicado por Tereza Cristina Foto: Reprodução / Estadão

Um filme

“A voz que você ouve não é a que sai da minha boca, mas da minha mente”, é assim que o trailer de “O Piano” convida para assistir o filme produzido em 1993. A produção rendeu Oscar de melhor atriz para Holly Hunter. A película conta a história de uma mulher muda que, no século XIX, casou com um homem que não conhecia e foi com ele para Nova Zelândia. No ambiente hostil para um europeu, ela leva seu piano que vira o objeto cobiçado por um homem local a quem ela terá, obrigada pelo marido, que ensinar a tocar.

Uma série

A ex-ministra também indica a série “A Diplomata” sobre a atuação de uma embaixadora dos Estados Unidos que é designada para servir no Reino Unido em meio a uma crise internacional. A personagem é casada com um político que vai junto na missão e a vida privada se mistura com a profissional na série da Netflix.

Uma música

A senadora indica Tom Jobim e suas composições. Escolhe, no entanto, o mais famoso dueto musical da MPB como sugestão de o que ouvir neste fim de semana. Do encontro entre Tom e Elis Regina, pinçamos “Águas de março”.

Ficha técnica:

Um livro: A Revolução das Plantas, de Stefano Mancuso

Um filme: O Piano, de Jane Champion

Uma série: A Diplomata, da Netflix, Temporada 1

Uma música: Águas de Março, com Tom Jobim e Elis Regina