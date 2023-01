Terroristas bloqueiam rodovia e impõem terror no Mato Grosso em meio aos atos em Brasília

CUIABÁ, ESPECIAL PARA O ESTADÃO – Golpistas fecharam rodovias em Mato Grosso neste domingo, 8, em meio aos atos terroristas que ocorreram na sede dos Poderes em Brasília. Os protestos foram realizados simultaneamente em diversos trechos da rodovia BR 163. Inicialmente no km 593 em Nova Mutum e no km 816 em Sinop, por volta das 16 horas. Os criminosos tentaram ainda fechar a rodovia em Sorriso e em Rondonópolis, mas foram impedidos pela Policia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, o trecho mais complicado é em Sinop. Em todos os bloqueios, vândalos portavam armamentos pesados e atiravam para cima no intuito de implantar o medo.

Segundo depoimentos de motoristas que foram surpreendidos com o fechamento da rodovia, criminosos, ao contrário de outras manifestações, não estavam vestidos de verde e amarelo, mas de roupas escuras e alguns com máscaras. Também estavam armados e ameaçavam quem tentava passar.

Atos no Mato Grosso acontecem no mesmo dia em que golpistas protestam em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão

Numa estrada paralela ao trecho da BR 163 onde os vândalos queimavam pneus, homens vestidos de pretos e armados espancavam duas mulheres e enquanto isso uma viatura da Polícia Militar estava estacionada sem tomar nenhuma atitude. A ação foi gravada em vídeo por uma motorista. Até a Policia Militar não havia se manifestado até publicação deste texto.

Uma mulher gravou em vídeo que terroristas estavam armados e ameaçavam quem ousasse passar. A mulher que se deslocava do município de Sorriso para Sinop e se deparou com o bloqueio, na entrada da cidade Sinop, entra em pânico. Ela liga para um site local informando sobre o ato: “Estão armados e atirando com carabina”. Ela informa que mora no bairro Altos da Glória, em Sinop. No carro estavam além dela, crianças.

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francisco Élcio Lucena, disse que o órgão estava tomando “todas as providências para tentar desobstruir os trechos e evitar novos bloqueios”. Segundo ele, 100% do efetivo foi convocado. Lucena informou ainda que “em breve estará em reunião com as demais forças de seguranças do Estado para definir estratégias para enfrentamento nesse momento de crise”.

Por telefone, o superintendente disse ainda que, como “das outras vezes (ele se refere a 2022) um relatório será encaminhado com fotos, imagens para que as devidas providências sejam todas, no segundo momento”. “Somos polícia ostensiva, desobstruímos as rodovias, nossas ações são todas dentro da legalidade, e encaminhamos relatório” pra que as medidas necessárias sejam adotadas num segundo momento.

A concessionária Rota do Oeste, responsável pela administração da rodovia, divulgou nota confirmando os atos de vandalismo nos trechos. Por volta das 18 horas, o trecho em Nova Mutum foi desbloqueado pela PRF.

Às 20 horas, segundo a concessionária Rota do Oeste, foram liberados o trecho 593 em Nova Mutum e o Km 686 em Lucas do Rio Verde.

Permanecem bloqueados o km 819 em Sinop e o km 689 em Lucas do Rio Verde.

O trecho palco de atos de vandalismo neste domingo é o mesmo trecho usado para os atos antidemocráticos após a derrota do Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

Outros Estados

Incentivados pelos ataques e depredações em Brasília, manifestantes bolsonaristas voltaram a fechar estradas e a realizar manifestações em quartéis em vários estados do País, neste domingo, 8. Em Santa Catarina, os manifestantes interditaram totalmente a rodovia BR-101, principal ligação entre Curitiba e Porto Alegre. Ele fizeram barreiras com pneus, atearam fogo e fecharam a rodovia nos dois sentidos, no km 117, em Itajaí.

Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, manifestantes que havia deixado a frente do Comando Militar do Oeste do Exército Brasileiro, voltaram a ocupar o local, depois de realizar uma carreata pelas ruas da cidade, neste domingo, em comemoração aos ataques em Brasília. Cerca de 300 pessoas participaram do ato.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, após a invasão do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto por grupos radicais, manifestantes bolsonaristas voltaram a ocupar os entornos da sede do Comando Militar do Sul do Exército. Antes, os grupos realizaram uma marcha a partir da Rua 7 de Setembro.