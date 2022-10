The Economist: Lula deve se aproximar do centro se quiser ganhar as eleições

Continua após a publicidade

A tradicional publicação britânica The Economist publicou nesta terça-feira, 4, na sessão de opinião, um artigo intitulado Para ganhar a presidência do Brasil, Lula deve passar para o centro no qual afirma que um possível segundo mandando de Jair Bolsonaro (PL) “seria ruim para o Brasil e para o mundo”.

A publicação classifica o presidente de “populista trumpiano, que mente tão facilmente quanto respira e imagina conspirações em todos os lugares”. A Economist ainda afirma que Bolsonaro “incita abertamente a violência”, e, cita uma pesquisa recente, na qual “quase 70% dos brasileiros disseram temer danos físicos por causa de suas opiniões políticas”.

Sobre Lula, a revista diz que sua plataforma, “embora vaga, inclui traços preocupantes de esquerdismo antiquado”.

Após um primeiro turno disputado, Lula e Bolsonaro costuraram alianças e começam investidas para a segunda etapa das eleições.

A revista pondera a condução econômica do governo, que chama de “justa”. “A inflação está caindo, o crescimento está aumentando e o Estado distribuiu este ano ajuda extra para cerca de 20 milhões de famílias mais pobres”, aponta a Economist.

Em outro trecho do artigo sobre Lula, a publicação lembra que seu primeiro governo ocorreu em meio a um boom das commodities e avalia que houve pragmatismo. Agora, indica que, se eleito, o petista “começaria com condições fiscais mais duras do que enfrentou quando esteve no poder”. Entre as preocupações, a Economist avalia que o petista vê o Estado como o motor do crescimento e ele querer “abrasileirar” os preços da gasolina.

Para a revista, Lula deve “nomear publicamente um economista moderado como sua escolha para ministro das Finanças”. O petista também deve garantir aos agricultores que não tolerará invasões de terras organizadas por movimentos sociais próximos ao seu partido. “Ele (Lula) deveria prometer não nacionalizar nenhuma indústria. Ele deveria parar de brincar com a ideia perigosa de interferir na liberdade de imprensa do Brasil”, avalia ainda.

“Mas faça o que fizer, o próximo mês será tenso”, afirma a publicação. Para a revista, se Bolsonaro perder, o presidente pode alegar que ganhou e incentivar seus apoiadores a irem às ruas. “Um segundo mandato para um homem assim seria ruim para o Brasil e para o mundo. Só Lula pode impedir. Reivindicar o campo central é a melhor maneira de fazê-lo, conclui”.