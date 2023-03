‘Thorcísio’ x ‘agressividade’: martelada de governador em leilão viraliza e gera debate nas redes

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O comportamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante o leilão do trecho norte do Rodoanel, que aconteceu nesta terça, 14, na sede da B3, chamou tanta atenção quanto o próprio ato.

Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 km, 15 mil empregos e R$3,4 bi em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais pra admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel. pic.twitter.com/AADT8fbSfi — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 14, 2023

Um levantamento feito pelo Torabit, uma plataforma de gestão e monitoramento digital, mostrou que, até as 10h desta quarta-feira, 15, 56% das menções ao episódio foram negativas. As palavras mais utilizadas foram agressividade, despreparo, ataque e descontrole.

A plataforma analisou mais de 3 mil publicações para chegar a esse número. O restante das menções se dividiu em 29% avaliações positivas e 15% neutras. Entre as favoráveis a Tarcísio, as expressões mais usadas foram investimentos, empregos e trabalho, em referência ao leilão do trecho do Rodoanel.

De acordo com a assessoria do governador, o ato faz parte de uma brincadeira que ele costuma fazer ao final de todos os seus leilões. Quando esteve à frente do Ministério da Infraestrutura, Tarcísio fez 84 certames que, segundo a sua assessoria, sempre tiveram, ao final, a brincadeira de “quem bate o martelo mais forte”, como uma comemoração pelo sucesso do ato.

A Torabit montou uma nuvem de palavras com as expressões mais usadas para se referir ao episódio; em vermelho, as negativas, em verde as positivas e, em amarelo, as neutras Foto: Divulgação/Torabit

Stephanie Jorge, uma das fundadoras do Torabit, alerta para o potencial que a internet tem de transformar um acontecimento, por vezes isolado, em discussões que envolvem assuntos variados.

Continua após a publicidade

“Em um contexto em que as redes sociais têm papel preponderante na formação de opiniões e na construção de narrativas, é importante que os debates e discussões sejam embasados em fatos e análises aprofundadas”, aponta a sócia da plataforma. Para ela, esse movimento é importante para que o usuário saiba ficar atento aos temas que realmente são relevantes para a sociedade.

As obras no trecho leiloado nesta terça estava paralisadas desde 2018. O leilão chegou a ser barrado pela Justiça e foi restabelecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no dia que o antecedeu. A efusividade com que Tarcísio bate o martelo no final do evento, segundo sua assessoria, é uma comemoração ao sucesso do pregão.