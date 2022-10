Tiros interrompem carreata pró-Lula no RN; governadora Fátima Bezerra é retirada do local às pressas

Tiros disparados por um homem de motocicleta interromperam uma carreata a favor da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência no município de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no começo da noite deste domingo, 23. A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), estava presente e teve de encerrar o evento.

Segundo nota publicada pela coordenação da campanha, ninguém da comitiva foi atingido. “A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade e, desde o momento do ocorrido, as polícias Civil e Militar estão fazendo diligências para apurar os fatos.”

Em seu Twitter, a governadora se manifestou afirmando que está bem e que as polícias estão trabalhando para esclarecer o ocorrido.

Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba. — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) October 24, 2022

A governadora publicou um vídeo do evento antes dos tiros.

Lideranças do Partido dos Trabalhadores também se manifestaram nas redes sociais. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a deputada federal do Distrito Federal, Erika Kokay, declararam solidariedade à governadora e acusaram violência política.

A violência política q Bolsonaro incentiva se manifestou também na forma de tiros contra ato pró Lula no Rio Gande do Norte. Solidariedade à governadora Fátima Bezerra. O Brasil precisa de paz — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 23, 2022