Título de eleitor pode ser impresso em casa; veja como funciona

Faltam poucos dias para o primeiro turno das eleições, a “colinha” com os números dos candidatos está na mão - em papel, porque neste ano, você sabe, celular não entra na cabine de votação -, e agora só falta descobrir, ou relembrar, o local de votação. Há algumas maneiras de fazer isso. Uma delas é imprimindo o título de eleitor em casa. Sim, agora isso é possível.

Eleitor faz cadastro biométrico em Guarulhos. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entrar na primeira aba, chamada Eleitor e Eleições, e, na sequência, escolher a opção Autoatendimento do Eleitor. Ao clicar em Imprimir Título Eleitoral, o eleitor terá de preencher alguns dados antes de baixar o documento em PDF e imprimir. O título terá um QR Code que o valida como oficial.

e-Título não será emitido no dia da eleição

Outra forma de descobrir sua seção eleitoral é por meio do aplicativo e-Título. Mas, atenção: o TSE orienta que os eleitores baixem o aplicativo pelo menos dois dias antes das eleições. Isso porque, na data da votação, a emissão do e-título estará suspensa. Além disso, o fluxo de acessos costuma ser grande nesses dias, o que pode acabar causando lentidão no sistema. Mas se você sabe seu local de votação certinho, pode ir votar somente com um documento oficial com foto.