‘Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas’, afirma Lula sobre 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 1, que todas as pessoas que “tentaram dar o golpe” durante os atos do dia 8 de janeiro, serão presas.

“Eles tentaram dar um golpe no dia 8. Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas porque esse país é uma democracia de verdade”, disse durante discurso no ato unificado das centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador, realizado hoje no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Este foi o primeiro ato do movimento em comemoração ao Dia do Trabalhador que o petista compareceu após 13 anos.

Lula afirmou que não se pode permitir que mentiras prevaleçam "Quero que cada um seja soldado contra fake news". Foto: TABA BENEDICTO

Na última quarta-feira, 26, após dois meses de pressão, o Congresso criou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas. A base do governo tentou desmobilizar o colegiado, mas mudou de posição após a revelação das imagens do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Marco Edson Gonçalves Dias, aparecer facilitando a circulação de radicais bolsonaristas na sede do governo.

Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para receber a segunda leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra mais 200 bolsonaristas envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro.

Sem citar o PL das Fake News, que tramita na Câmara dos Deputados, Lula disse ainda que não se pode permitir que a mentira continue prevalecendo. “Quero que cada um seja soldado contra fake news. Cada companheiro com um celular precisa ficar atento e esperto para não passar para frente mentira, porque a nossa vitória foi a vitória da verdade que derrotou Bolsonaro.”

Na ocasião, Lula também criticou a política de juros do Banco Central. Sem citar o presidente do BC, disse que não se pode “viver em um País onde a taxa de juros não controla a inflação, controla o desemprego”.