Torcedores do Corinthians impedem entrada de bolsonaristas no metrô; veja vídeo

Integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, impediram a entrada de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um vagão de metrô em São Paulo, antes da realização do ato na Avenida Paulista realizada neste domingo, 25. Os corintianos, que estavam indo acompanhar o time na partida contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, bloquearam a porta do vagão, impedindo a entrada dos bolsonaristas.

Torcedores da Gaviões da Fiel impediram manifestantes bolsonaristas de entrar em vagão do metrô da capital paulista Foto: @zxsccp via Twitter

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma apoiadora do ex-presidente chega a questionar o motivo do impedimento. Em resposta, os torcedores disseram “vai entrar não”, “saí daí” e cantaram músicas alusivas ao clube da capital paulista.

O ato na Paulista foi convocado pelo ex-presidente após ele se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga o planejamento de um golpe de Estado pela cúpula do governo passado em 2022. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a manifestação reuniu 600 mil pessoas. Já a estimativa feita por um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) estimou a presença de 185 mil.

PUBLICIDADE Em outros vídeos que circulam nas redes, os torcedores da Gaviões também aparecem gritando o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disparando rojões dentro de uma estação da capital. Ao Estadão, o integrante da Gaviões Danilo Pássaro, que foi um dos organizadores do ato que uniu as torcidas em defesa da democracia em 2020, disse que a reação dos corintianos foram “atitudes espontâneas” e não foram organizados pela torcida. Segundo Pássaro, a Gaviões tem um “histórico de defesa da democracia”.

O dia da manifestação bolsonarista também coincidiu com a partida entre Santos e São Bernardo, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista. Em registros que viralizaram na internet, torcedores santistas provocaram apoiadores do ex-presidente dentro de outro vagão do metrô, mandando eles “irem para casa” e proferindo xingamentos ao ex-presidente. Em um shopping da capital paulista, torcedores santistas também entoaram o nome de Lula ao se encontrar com os bolsonaristas.

Gaviões negou realização de ato no mesmo dia que o convocado por Bolsonaro

Após Bolsonaro convocar a manifestação na Paulista, postagens nas redes sociais endossavam que a Gaviões da Fiel e outras torcidas organizadas do País iriam organizar um “ato em defesa da democracia” no mesmo dia do encontro bolsonarista.

Porém, as informações eram falsas e as torcidas não realizaram atos neste domingo. Ao Estadão, Pássaro disse, no último dia 14, que as publicações sobre a “articulação das torcidas para confrontar os bolsonaristas” eram inverídicas.