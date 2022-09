Torcedores do Flamengo xingam Bolsonaro em chegada ao Maracanã lotado

RIO - Entre gritos tímidos de “mito” vindo de alguns camarotes, e xingamentos pesados da maioria do público que está nas arquibancadas do Maracanã, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao principal estádio do Rio pouco depois das 21h para assistir à partida entre Flamengo x Velez Sarsfield, válida pela semifinal da Libertadores.

Leia também Bolsonaro deixa presidente de Portugal incomodado no palanque de 7 de Setembro

Ao lado do senador Romario (Podemos), o presidente Bolsonaro assiste a Flamengo x Velez Sarsfield Foto: Carl de Souza/AFP

A maior parte do público que lota o Maracanã recepcionou o presidente aos gritos de “Ei, Bolsonaro, vai tomar no…”. O presidente se posicionou em um dos camarotes ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Os dois concorrem à reeleição em seus cargos pelo PL.

Bolsonaro passou o dia em celebrações pelo bicentenário da Independência do Brasil e atos político eleitorais, em Brasília e no Rio de Janeiro.

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, e da Justiça, Anderson Torres, também estão no camarote.