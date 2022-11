Torcidas organizadas furam bloqueios bolsonaristas para assistir a jogos do Brasileirão

Publicidade

Torcidas organizadas de futebol estão furando e desfazendo os bloqueios de bolsonaristas nas rodovias brasileiras para comparecer aos jogos do Brasileirão programados para esta semana. Perfis de torcedores do Atlético-MG, Corinthians, Coritiba, Palmeiras e Vasco compartilharam imagens e vídeos nas redes sociais do momento em que ultrapassam os atos antidemocráticos, que ocorrem desde a madrugada de segunda-feira, 1º. A principal pauta dos manifestantes é por novas eleições, uma vez que não aceitam a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) para o eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na noite desta quarta, Bolsonaro fez um apelo para que apoiadores desobstruíssem as vias.

Na noite desta terça-feira, 1º, membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, acabaram com a manifestação na Marginal Tietê, em São Paulo. Vídeos mostram veículos em movimento na via enquanto os torcedores soltam rojões e gritam “vai” e “democracia”. A avenida é uma das principais vias expressas da capital paulista, pois liga as regiões oeste, norte, central e leste.

Membros da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, acabaram com uma manifestação na capital paulista.



A torcida levou uma faixa escrita "somos pela democracia."



As organizadas Império Alviverde, do Coritiba, e a Galoucura, do Atlético-MG, também desobstruíram as rodovias para que as caravanas passassem rumo aos estádios dos times mandantes. A agremiação curitibana jogou em São Paulo e a mineira disputa partido nesta quarta no Rio Grande do Sul.

Os atleticanos filmaram o desbloqueio no trecho fechado na BR-381, próximo à cidade de Belo Horizonte. Na região, pneus em chamas e obstáculos foram colocados para inviabilizar o tráfego de veículos. “Nós vamos apagar tudo. Pode passar todo mundo. Nós vamos ver o jogo do Galo”, diz um dos torcedores no vídeo. O Atlético-MG enfrentou o São Paulo nesta terça-feira, no Morumbi.

O Coritiba enfrenta o Juventude nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. No twitter, a conta oficial da Império Alviverde publicou imagens dos ônibus passando pelas barricadas dos manifestantes. Não há cenas de violência ou discussão no trajeto mostrado. Bolsonairtas assistem a passagem. A ordem antes da partida do ponto de encontro dos torcedores era “A tropa vai avançar”.

As torcidas Força Jovem, do Vasco, e Mancha Verde, do Palmeiras, também atuaram para liberar as rodovias. Circulam vídeos em que integrantes das organizadas mostram os veículos em movimento. Os torcedores não informam qual via foi desbloqueada, também não é possível identificar pelas imagens.

Justiça ordena desbloqueio

Boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 16h31 desta quata-feira, 2, mostra que o número de bloqueios e interdições de vias federais por bolsonaristas caiu para 145. São 27 bloqueios e 118 interdições. A força policial contabiliza ter desfeito 688 manifestações, além de 1.992 autuações referentes à obstrução das rodovias. As multas aplicadas já totalizam R$ 18 milhões de reais, segundo a PRF.

O número de Estados com pontos de bloqueio também foi reduzido, 17 para 16. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins seguem com ocorrências.

A Justiça Federal autorizou ainda na segunda-feira, 31, a desocupação das rodovias federais em pelo menos seis Estados. As decisões também proíbem novas interdições. Os pedidos para acabar com os protestos foram feitos pela Advocacia-Geral da União (AGU), Ministério Público Federal (MPF), Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) e por concessionárias que administram as rodovias.

Na terça, governadores passaram a empregar a força militar para desfazer os bloqueios. Em São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) enviou o Batalhão de Choque para confrontar os manifestantes na Castello Branco, que liga a capital paulista com o interior, incluindo a grande São Paulo, como Barueri e Osasco.

Quase dois dias após o pleito, Bolsonaro pediu aos manifestantes que não usem “os métodos da esquerda”, que, segundo ele, são violentos. Sem mencionar o rival ou reconhecer explicitamente a derrota, o atual chefe do Executivo disse que manifestações pacíficas são “bem-vindas” e justificou os atos mencionando que os manifestantes estariam indignados com a “injustiça” do processo eleitoral.

Apoiadores do presidente, porém, reproduzem nas redes um trecho do discurso do chefe do Executivo para defender a continuidade dos protestos que fecham rodovias pelo Brasil. No pronunciamento, Bolsonaro afirmou que “nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca”. A frase foi interpretada como uma autorização para a continuidade. Políticos da oposição criticaram o caráter vazio e ambíguo da fala do presidente.