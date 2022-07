Três reportagens do Estadão disputam prêmio de jornalismo investigativo

Três reportagens do Estadão disputam prêmio na categoria jornalismo investigativo da 3ª edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. Estão entre as finalistas a série de reportagens sobre o orçamento secreto, a série sobre os casos de suspeita de corrupção e má gestão no Ministério da Educação (MEC) durante o governo Bolsonaro, além da reportagem “Magistrados deixam a toga e atuam em casos bilionários de recuperação judicial”.

O Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) vai anunciar o resultado nas quatro categorias do prêmio Não Aceito Corrupção na próxima quarta-feira, 27, no Teatro CIEE. O evento vai homenagear empresas, jornalistas e acadêmicos com destaque na luta anticorrupção no Brasil.

om presença do Presidente Bolsonaro, MEC apresenta ações para 2021 à prefeitos. Ex-ministro Milton Ribeiro aparece ao lado dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos; caso de corrupção revelado pelo Estadão levou ao pedido de demissão de Ribeiro Foto: Catarina Chaves/MEC

Os finalistas disputam nas categorias academia — nas subcategorias projetos acadêmicos e tecnologia —, jornalismo investigativo e empresas. O evento terá transmissão no canal do Inac no YouTube e pelo SBT News.

“É motivo de extrema preocupação que a percepção da sociedade em relação à corrupção venha piorando”, disse Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo. Para ele, o desmantelamento da política contra a corrupção no País somada à impunidade crescente e inércia do poder público fizeram crescer a corrupção.