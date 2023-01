TRF-2 nega mais um recurso de advogados de Cristiane Brasil

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), sediado no Rio de Janeiro, negou mais um recurso que tentava liberar a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. Ela continua proibida de assumir o cargo. Desta vez, o juiz federal Vladimir Vitovsky, que está atuando como substituto no TRF-2, negou os embargos de declaração apresentados na segunda-feira (15) pelos advogados da deputada. A decisão de Vitovsky foi tomada na terça-feira (16), mas divulgada apenas nesta quarta, 17. ++ Defesa já prepara recursos ao STJ para garantir posse de Cristiane Brasil Nesses embargos, os advogados de Cristiane apresentaram dois argumentos. O primeiro, idêntico àquele já usado pela Advocacia-Geral da União (AGU), é de que não teria sido respeitado o princípio do juiz natural e que a 1ª Vara Federal de Teresópolis, na Região Serrana, estaria preventa (que se determinou por prevenção) para julgar o caso. O juiz federal respondeu que a questão já foi resolvida nos embargos de declaração da AGU e que está mantida a competência da 4ª Vara Federal de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, para julgar a ação popular. O segundo argumento foi de que a parlamentar preenche os requisitos legais para ser nomeada ministra de Estado. Vitovsky afirmou que essa questão se refere ao mérito e será decidida numa fase posterior.

Deputadafederal Cristiane Brasil (PTB-RJ) Foto: João Ricardo/PTB