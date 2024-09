Em ‘trio dos excluídos’, Marcos do Val e Carla Zambelli radicalizam contra Moraes

O grupo esta em um trio distante do principal, que reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o pastor Silas Malafaia. Zambelli se afastou do clã Bolsonaro diante de divergências nos últimos anos. Do Val também não tem das relações mais próximas com Bolsonaro e já havia sido barrado no trio do evento de 25 de fevereiro.

Os discursos inflamados se destacaram por pedidos de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Zambelli, por exemplo, estava com uma camiseta com a frase: “Fora, Moraes”.