Troca de Dino por Lewandowski é a 5ª mudança de ministro por Lula; compare com outros governos

O presidente que menos fez substituições nos primeiros 13 meses de governo foi Fernando Henrique Cardoso (PSDB). No primeiro mandato, fez duas trocas de ministros. Por outro lado, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), na segunda gestão, foi a que mais fez mudanças nesse mesmo período. Diante de uma grave crise política e financeira, que acabou motivando o impeachment da petista, Dilma exonerou 16 ministros entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2016.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020, mudou a liderança de ministérios sete vezes, sendo o terceiro que menos mudou nos 13 primeiros meses de governo.

No primeiro mandato de Lula foram feitas oito trocas no período. Na segunda vez dele à frente da Presidência, o número foi maior, com 13 ministros substituídos em 13 meses. A maioria das mudanças feitas pelo petista ocorreram em reformas ministeriais que ele promoveu no início de 2004 e na metade de 2007.