TSE antecipa julgamento de direito de resposta de Lula e Bolsonaro para distensionar crise

BRASÍLIA – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai antecipar o julgamento no plenário virtual das decisões que deram ao petista Luiz Inácio Lula da Silva o direito de ocupar a maior parte das inserções da propaganda do presidente Jair Bolsonaro na reta final da campanha. A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE, levará ao plenário virtual da Corte, à meia-noite desta sexta-feira, 21, o caso em que ela autorizou a campanha do petista a usar o direito de resposta em 164 inserções de 30 segundos do programa eleitoral de Bolsonaro na TV.

Na noite de quinta-feira, 20, a ministra suspendeu sua decisão para levar o caso à apreciação de todos os ministros da Corte. O plenário físico só se reuniria na próxima terça-feira. Ao submeter o processo ao plenário virtual, a definição sobre o tema será antecipada faltando pouco mais de uma semana para o término da campanha. O tribunal vive uma crise em torno das decisões de direito de resposta. Os despachos dos ministros têm sido classificados como censura por apoiadores do presidente.

A decisão de Bucchianeri de levar o caso das inserções ao plenário virtual, plataforma em que os votos são dados à distância, foge do roteiro que o TSE adotou nas eleições deste ano. Em agosto, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, alterou as regras internas para fazer com que todas as decisões dos juízes da propaganda eleitoral, como Bucchianeri, fossem submetidas a seu gabinete para que os casos terminassem discutidos em plenário, na sessão seguinte à assinatura do despacho. Essa mudança fez com que os grandes processos envolvendo os presidenciáveis passassem a ser analisados presencialmente pelos demais ministros.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, liberou realização de plenário virtual para acelerar definição sobre direito de resposta das campanhas presidenciais Foto: Wilton Junior/ Estadão

Na última quarta-feira, 20, Moraes promoveu uma reunião com as equipes jurídicas das campanhas de Lula e Bolsonaro. O objetivo do presidente do TSE era costurar um armísticio entre os dois candidatos que disputam a Presidência, para evitar a disseminação de notícias falsas e desinformação.

As duas campanhas têm subido os ataques no segundo turno, com propagandas eleitorais em rádio e TV que distorcem manifestações dos adversários e, em alguns casos, reproduzem fake news na avaliação da

Corte.

Como mostrou o Estadão, o núcleo jurídico de Lula já conseguiu remover 334 publicações de Bolsonaro e seus aliados das redes sociais por ataques ao PT e à candidatura do partido. O presidente, por sua vez, removeu apenas posts com declarações falsas ou descontextualizadas de petistas.

A disparidade entre o número de posts removidos pelo TSE a pedido de cada candidato está ligada à atuação dos escritórios jurídicos contratados pelas campanhas. Advogados do PT intensificaram a atuação na Corte, após uma série de reclamações de integrantes do comando da campanha de Lula, que se queixaram de demora na apresentação de recursos ao tribunal. Integrantes do núcleo jurídico de Bolsonaro alegam, em conversas reservadas, que há uma orientação de não judicializar todos os fatos da campanha para não arranhar o discurso de defesa irrestrita da liberdade de expressão, encampado pelo atual governo. Bolsonaro argumenta que seus advogados só devem recorrer à Corte quando houver ataques claros à sua honra.