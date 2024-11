TSE nega recurso e permite que deputados cearenses ligados a Cid Gomes deixem o PDT

O diretório pedetista entrou com recurso no TSE na tentativa de evitar a debandada. Porém, a relatora do caso na Corte entendeu que a disputa entre os irmãos Gomes era “motivo suficiente para ruptura do vínculo partidário”.

Entre os deputados que fizeram o pedido estão Lia Gomes, irmã de Cid e Ciro, e Romeu Aldigueri, líder do governo de Elmano de Freitas (PT) e que disputará a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará. A expectativa é que todos migrem para o PSB, mesmo partido de Cid.