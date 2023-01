Juiz Luis Carlos Valois tem perfis bloqueados nas redes sociais; entenda o motivo

Publicações sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), críticas à Polícia Militar nos atos antidemocráticos em Brasília e à politização da Operação Lava Jato motivaram a suspensão das redes sociais do juiz da Vara de Execuções Penais de Manaus, Luis Carlos Valois, por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conhecido como juiz garantista, crítico a guerra às drogas e às condições precárias do sistema penitenciário, Valois chegou a ser chamado pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas para ajudar na negociação com presos que realizavam um motim, que terminou com 56 mortos – o maior número desde o massacre do Carandiru, nos anos 1990.

O magistrado é ativo nas redes sociais, e, não raro, faz manifestações políticas. A decisão que levou à derrubada de suas redes sociais, do corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, se baseou no artigo 95 da Constituição Federal que veda a juízes “dedicar-se à atividade político-partidária”. Uma resolução de 2019 do CNJ vai além e proíbe “manifestar-se em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos”.

Uma das publicações de Valois que motivaram a derrubada de suas contas foi sobre a ex-presidente Dilma Rousseff. “Diante de um impeachment sem crime de responsabilidade (pressuposto legal), inclusive com arquivamento de inquérito posterior, as circunstâncias , os personagens e tudo mais, acho muito justo e reparador a presidente Dilma passar a faixa!”, disse o magistrado, em 28 de dezembro.

Após os atos bolsonaristas que destruíram o plenário do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, o magistrado publicou uma charge que retratava um policial ao lado de um bolsonarista de camisa verde e amarela. Na imagem, ambos tiram uma selfie, e o policial diz: “Depois, manda lá no grupo”, diz.

Em outra publicação, Valois concordou com uma declaração do cientista político Rafael Viegas, da FGV, que pesquisa o poder Judiciário. “O protagonismo político de integrantes do MPF e da Justiça Federal (Lava Jato) foi desastroso para o país. É indissociável da ascensão da extrema direita e da violência política”, disse Viegas. Ao republicar a declaração, Valois afirmiou: “Eu avisei isso daí também, faz tempo, e quase perco o emprego”.

Em sua decisão, Salomão afirmou que “a conduta individual do magistrado com conteúdo político-partidário macula a confiança da sociedade em relação à credibilidade, à legitimidade e à respeitabilidade da atuação da Justiça, atingindo o próprio Estado de Direito que a Constituição objetiva resguardar”. O ministro pediu que as plataformas de redes sociais sejam comunicadas com urgência a derrubar as redes de Valois.

“Evidentemente, a manifestação de pensamento e a liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais dos magistrados, dentro e fora das redes sociais. Não são, no entanto, direitos absolutos. Tais direitos devem se compatibilizar com os direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos em um Estado de Direito, em especial com o direito de ser julgado perante um magistrado imparcial, independente e que respeite a dignidade do cargo e da Justiça”, anotou.

Na manhã desta terça-feira, 17, o juiz afirmou em uma rede social que não sabia o motivo ainda dos bloqueios e que não teria recebido uma intimação até o momento. “Não sei o motivo ainda, não fui intimado, mas até em respeito à decisão do CNJ não me manifestarei nas redes mesmo com a conta ainda não bloqueada. Vocês não verão da minha parte nenhuma queixa ou acusação de pessoas, se institucionalmente eu errei, que isso seja resolvido de forma justa”, disse.