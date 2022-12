Um orçamento, dois centrões; leia análise

No debate sobre o orçamento secreto, observamos a arte de empacotar o patrimonialismo em papel de presente republicano.

Um princípio importante das democracias representativas, que é o controle que o povo deve ter, através do Parlamento, sobre o destino do orçamento, é usado para ocultar acertos obscuros, convidativos, nas melhores hipóteses, à ineficiência, e nas piores, à corrupção.

Na antirrepública do orçamento secreto, conchavos inescrutináveis efetivamente determinam, sem preocupação com o interesse público, quem ganha e quem perde na disputa por recursos sabidamente insuficientes, que devem atender às necessidades de vida dos brasileiros.

A presidente do STF, a ministra Rosa Weber; Corte analisa orçamento secreto Foto: Wilton Junior/Estadão

A possibilidade de o relator indicar algumas destinações orçamentárias, cuja aprovação final dependerá de votação parlamentar, não é em si um problema. O problema é utilizar essa prerrogativa sem transparência ou preocupação com critérios técnicos, como moeda de barganha para atender a projetos políticos de curto prazo de um punhado de chefões do Congresso.

Esse arranjo opaco tornou-se dominante no parlamento brasileiro. Em 2020, o volume de dinheiro alocado através de emendas de relator, acertados em cochichos de corredor e conchavos via WhatsApp, chegou a ser duas vezes maior do que aquele distribuído pelas demais emendas, mais regradas e transparentes.

Sob a liderança da ministra Rosa Weber, o Supremo tentou enquadrar o esquema, mas o tribunal tem levado dribles do centrão. A despeito de mudanças recentes, ainda não é possível saber o básico: mesmo que seja possível saber quem solicitou ao relator do orçamento uma determinada emenda, continua sendo muito difícil identificar quem, dentro do Congresso, apadrinhou o gasto.

A prerrogativa parlamentar de decidir a destinação do orçamento não excepciona a observância de princípios constitucionais como impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos ficam pelo caminho na atual prática das emendas de relator, que privilegiam quem é próximo de quem manda, convidam à corrupção, impedem amplo escrutínio pela população e por órgãos de controle, e distribuem recursos escassos sem critérios aceitáveis.

No STF, a grande dúvida é saber se o tribunal será capaz de cumprir sua tarefa básica: julgar inconstitucional uma prática de mau uso de dinheiro público, que não respeita a Constituição. Para frear o fisiologismo do centrão do Congresso, será preciso que o Supremo vença o seu próprio centrão, composto por ministros que usam o poder da toga para sentar-se à mesa das grandes negociações políticas. Bastará um maroto pedido de vista, a pretexto de estudar melhor um assunto que é público e notório há muito tempo, e sobre o qual todos já deveriam ter convicção formada. Será o suficiente para dar tempo para que o outro centrão se acerte com o novo governo.

Professor da Faculdade de Direito da USP