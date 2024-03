União Brasil afasta Bivar da presidência e conselho de ética decidirá sobre expulsão

O União Brasil decidiu nesta quarta-feira, 20, afastar o deputado Luciano Bivar (PE) da presidência do partido. A decisão acontece após reunião tensa com o parlamentar, que questionou a legitimidade dos seus adversários internos, o advogado Antonio de Rueda, o governador Ronaldo Caiado (GO), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto e o líder da legenda na Câmara, Elmar Nascimento (BA). A avaliação pela expulsão do congressista pernambucano será tomada pelo Conselho de Ética da sigla, em até dois meses.

O deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente afastado do União Brasil, que nasceu da fusão entre DEM e PSL. Foto: Dida Sampaio / Estadão

Rueda, que é vice-presidente do União Brasil, assume imediatamente a presidência da sigla. O advogado já havia sido eleito como próximo presidente, mas seu mandato só iniciaria em maio. O pedido de afastamento imediato e expulsão de Luciano Bivar acontece após o parlamentar ser acusado de ameaçar o advogado, que era seu braço direito na época em que os dois comandavam o PSL, partido que se fundiu com o DEM para formar o União Brasil.

Como adiantou a Coluna do Estadão, a situação ficou insustentável quando casas ligadas a Rueda foram incendiadas no litoral de Pernambuco. Bivar nega participação, mas uma representação pelo seu afastamento e expulsão foi protocolada. No parecer sobre a ação, a senadora Dorinha Seabra (TO) acatou parcialmente o pedido, apenas o afastando cautelarmente do comando da sigla.

Confusões cresceram após eleição do novo presidente do União Brasil no mês passado

PUBLICIDADE A eleição de Rueda como presidente ocorreu no dia 29 de fevereiro, após uma tentativa de “virada de mesa” de Luciano Bivar, que tentou cancelar a convenção. O partido foi criado em 2022. Rueda e seus aliados falaram em unidade e pacificação, mas Bivar disse ao Broadcast Político/Estadão que a eleição foi “viciada” e “está nula de pleno direito”. “Como a convenção foi viciada, ela não surte nenhum efeito, nem bancário, nem administrativo, nem coisa nenhuma. Esse é o fato”, disse o deputado. Posteriormente, ele afirmou que iria judicializar a disputa.

ACM Neto rebateu as acusações de Bivar. “É bom lembrar que foi o próprio presidente Bivar que convocou essa convenção. Ela foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral e respeitou, rigorosamente, todas as exigências do nosso Estatuto”, disse o ex-prefeito de Salvador. “O produto do respaldo jurídico com a força política é o que a gente pode oferecer”, emendou.