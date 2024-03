União Brasil vai se reunir nesta quarta para decidir afastamento de Luciano Bivar da presidência

BRASÍLIA - A executiva nacional do União Brasil vai se reunir nesta quarta-feira, 13, para decidir se o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar (PE), será afastado do comando do partido. O encontro surge após duas residências do presidente eleito da sigla, Antonio de Rueda, pegarem fogo nesta segunda-feira, 11.

União Brasil irá se reunir para decidir afastamento do presidente da sigla, Luciano Bivar, nesta quarta-feira, 13 Foto: Dida Sampaio / Estadão

PUBLICIDADE A reunião está marcada para as 15 horas, e será realizada na sede do União Brasil em Brasília. Foram convocados para participar da reunião deputados, senadores, governadores e o próprio Rueda. Por mais que ele tenha sido eleito para o comando da sigla no último dia 29, Bivar está no comando do partido até junho. Se a executiva nacional decidir pelo afastamento, Rueda vai assumir a função de forma imediata.

As duas casas do novo dirigente partidário, localizadas na Praia de Toquinho, em Pernambuco, pegaram fogo simultaneamente na noite desta segunda. Segundo o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, há “indícios” de que os incêndios sejam “criminosos”. Os laudos periciais, porém, devem ser divulgados na próxima semana.

“Se o incêndio fosse por um curto circuito, sobre aquecimento, algo que não fosse criminoso, nós teríamos o incêndio em apenas uma casa. Então o fato de ter sido nas duas casas é um indício de que deve ter sido criminoso”, disse Carvalho nesta terça-feira, 12, ao jornal O Globo.

Nesta terça-feira, Bivar disse que tem sido alvo de ilações a respeito do incêndio. O atual presidente do União também acusou a mulher de Rueda, Florinda Rueda, de ter roubado um cofre. O Estadão procurou o casal, mas não obteve retorno.

“São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre”, disse Bivar. Segundo o presidente do União, que estava em um evento do governo federal que anunciou a construção de novos institutos federais de educação, ele teria cedido a Florinda o segredo de seu cofre “confiantemente” e “ela roubou todo o dinheiro”.

A crise no União Brasil foi deflagrada quando Rueda foi eleito presidente após uma tentativa de “virada de mesa” por parte de Bivar. Na ocasião, o atual presidente publicou um edital que cancelava a convenção do partido. A medida acabou frustrada após a aprovação de um recurso feito por opositores.

União vive atritos entre antigas lideranças do DEM e do PSL

O União surgiu em 2022 como resultado de uma fusão entre o DEM e o PSL. Dois anos após o surgimento da sigla, as duas alas ainda não se acertaram.

Bivar era o presidente do antigo PSL e sofria uma oposição por correligionários ligados ao DEM. Ao Estadão/Broadcast, ele disse que a eleição do último dia 29 estava “viciada”. “Ela não surte nenhum efeito, nem bancário, nem administrativo, nem coisa nenhuma. Esse é o fato”, disse.

O ex-presidente do DEM e atual vice-presidente do União, ACM Neto, rebateu as acusações. “É bom lembrar que foi o próprio presidente Bivar que convocou essa convenção. Ela foi homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral e respeitou, rigorosamente, todas as exigências do nosso Estatuto”, afirmou.