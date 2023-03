Único projeto de Juscelino Filho em 2022 como deputado foi o Dia do Cavalo

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil) já propôs a criação do dia nacional do cavalo à Câmara dos Deputados. O projeto de lei, único apresentado por ele à Câmara em 2022, justifica o papel histórico do cavalo na humanidade e nos tempos modernos para a criação da data em homenagem. Como mostrou o Estadão, Juscelino Filho omitiu um patrimônio de ao menos R$ 2,2 milhões em cavalos da raça.

A Transparência Internacional usou sua rede social para cobrar do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma explicação sobre a informação revelada pelo jornal. “É inexplicável o silêncio do governo Lula e do União Brasil, até agora, sobre as revelações feitas pelo @Estadao sobre gravíssimos indícios de crimes atribuídos ao ministro das Comunicações”, publicou a organização não-governamental que fiscaliza a transparência governamental.

Em declaração à Corte Eleitoral antes das disputas do ano passado, o ministro informou um patrimônio de R$ 4,457 milhões, com fazendas, carros, 50% de uma aeronave, um apartamento e o terreno onde está instalado o haras. A declaração de Juscelino ao TSE não incluiu animais.

Como mostrou o Estadão, Juscelino alegou compromisso “urgente” à FAB para pedir um avião oficial para passar quatro dias em São Paulo. Neste período, gastou apenas 2h30 em compromissos oficiais. No resto do tempo, esteve em leilões de cavalos. O ministro inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo de seu sócio, onde se apresentou como “integrante da equipe do presidente da República”.

Entre um dos argumentos para defender a criação do Dia do Cavalo, o então deputado sustentou que a equinocultura brasileira movimenta R$ 16,5 bilhões. A proposta não avançou.

É inexplicável o silêncio do governo Lula e do União Brasil, até agora, sobre as revelações feitas pelo @Estadao sobre gravíssimos indícios de crimes atribuídos ao ministro das Comunicações. https://t.co/w4kWK0nZ5Y — Transparência Internacional - Brasil (@TI_InterBr) February 28, 2023

Amante dos equinos, o próprio Juscelino define como uma de suas paixões. “Quem me conhece sabe o quando me sinto à vontade em cima de um cavalo...uma das minhas paixões”, escreveu, em 2018, após celebrar uma cavalgada de campanha no Maranhão.

O ministro Juscelino Filho é apreciador de cavalos e, como ministro, usou avião da FAB para ir a eventos equestres em São Paulo Foto: Reprodução

O Estadão também revelou que o ministro recebeu no gabinete o sócio oculto de uma empresa beneficiada por ele com verbas públicas e seu consultor para compra de cavalos. Pouco antes de virar ministro de Lula, como deputado, Juscelino enviou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar a estrada que passa em frente à sua fazenda e sua pista de pouso particular quando a maioria dos moradores da cidade de Vitorino Freire (MA), onde estão suas terras, sofrem com ruas de terra.