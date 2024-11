Valdemar quer dar conselho a Lula sobre bets e diz não temer novos ataques de bolsonaristas

BRASÍLIA – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse não se importar mais com ataques que recebe de bolsonaristas por defender alianças políticas com o centro. Na sua avaliação, o resultado das eleições municipais, com o crescimento da centro-direita, mostrou que ele estava certo. Agora, porém, Valdemar vai defender outra tese polêmica em seu próprio partido e queria conversar sobre isso com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O assunto sobre o qual o presidente do PL gostaria de aconselhar Lula diz respeito à arrecadação do governo. "O pessoal da direita ia meter o pau em mim um mês na internet, mas, se Lula me chamasse, eu iria ao Palácio da Alvorada para falar com ele sobre o negócio das bets", disse Valdemar ao Estadão. "Sem problema nenhum". As apostas online são, no seu diagnóstico, uma oportunidade de ouro desperdiçada pelo governo. "Eu diria para ele: 'Lula, não fique pegando empresário que já paga imposto. O PT só quer arrecadar em cima de quem já recolhe. Mete o ferro nessa turma das bets! Tire o couro deles!'", exclamou.

Valdemar entre Lula e Bolsonaro: aceno ao presidente e críticas da direita. Foto: Adriano Machado/Reuters, Alex Silva e Dida Sampaio

Integrante da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse que o presidente de seu partido está errado. “Valdemar gosta de um joguinho, né? Mas quanto mais o governo mexer nisso, mais problema trará ao País. A legalização dos jogos é uma desgraça”, criticou.

A sugestão que Valdemar faria a Lula prevê o aumento de impostos para as plataformas de apostas online.

“O governo tinha que cobrar 40% do movimento dessas empresas, mas o Lula está dizendo que o cara fica viciado (em jogos). Eu tocava chumbo nesse pessoal. O cara só fica viciado uma vez porque depois perde até as calças”, afirmou ele. “Tem de tirar dinheiro de onde pode tirar, ué. Vai tirar de onde?”

Polícia Federal identifica quem filiou Lula ao PL

Nesta quarta-feira, 30, a Polícia Federal identificou um adolescente que inseriu dados falsos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e filiou Lula ao PL, partido de Valdemar e do ex-presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2023. Um funcionário do PL em Mato Grosso do Sul também é investigado.

Mas Valdemar não quer falar sobre isso com Lula. E, segundo ele, nem sobre eleições. “Eu gostaria de falar de bets. Sobre eleições, todo o centro se saiu bem. Fizemos o maior número de votos”, destacou o presidente do PL.

Kassab é alvo de críticas de Valdemar: disputa de poder e briga por espaços. Foto: Werther Santana/Estadão ; ALEX SILVA/ESTADÃO

Foi por insistência de Valdemar, aliás, que Bolsonaro indicou o vice na chapa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). “Eu sempre disse que a direita não ganharia a eleição em São Paulo se não se aproximasse do centro”, argumentou ele.

Questionado sobre o fato de o PSD de Gilberto Kassab ter feito o maior número de prefeitos no País (891), Valdemar respondeu que foi o PL quem conquistou a maior quantidade de eleitores para seus candidatos: foram 19,9 milhões de votos nos dois turnos.

“Kassab fez muita prefeitura de cidade pequena só para impressionar Lula e Tarcísio”, alfinetou Valdemar, numa referência ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Só que os dois querem saber é quem fez mais votos.”

Não é de hoje que Valdemar tem dado estocadas na direção de Kassab, secretário de Governo na gestão de Tarcísio. Alega que “ele não dividiu os espaços em São Paulo” com o PL. “Eu já disse para o Kassab: ‘Vice do Tarcísio em 2026 você não vai ser, velho. Pode tirar o cavalinho da chuva’”, contou.