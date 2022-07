Variação entre pesquisas eleitorais é prato cheio para discurso de fraude

Nas eleições de 2022, tem pesquisa para todo gosto. Umas têm Lula mais de 20 pontos à frente de Bolsonaro, outras menos de 10. Tamanha diferença é um problema sério, pois aumenta a desconfiança dos eleitores com os institutos de opinião pública e a mídia em geral, e fortalece o argumento de Bolsonaro de que as eleições podem ser manipuladas.

A discrepância entre pesquisas não é só um problema das eleições nacionais, mas também de várias sondagens recentes nos Estados. Na semana passada, com apenas dois dias de diferença, os institutos Quaest e Atlas mostraram quadros completamente distintos para as eleições na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do País. Na primeira, o prefeito de Salvador, ACM Neto, tinha 61% das intenções de voto contra 11% de Jerônimo Rodrigues, do PT. Na segunda, ACM Neto tinha 39,7%, e o petista, 32,6%.

Há muitas hipóteses para explicar essas diferenças. Há um número maior de institutos em campo atualmente, a maioria dos quais com métodos novos e mais baratos do que a tradicional pesquisa face-a-face – considerada o padrão-ouro das pesquisas de opinião, mas muito mais cara e, portanto, menos frequente do que as pesquisas telefônicas ou online.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Diferenças entre pesquisas eleitorais podem alimentar discurso do presidente Jair Bolsonaro. Foto: Filipe Araújo/Estadão

Cada tipo de pesquisa tem uma série de desafios metodológicos. As pesquisas por telefone, por exemplo, lidam com o problema de que cada vez mais pessoas – especialmente trabalhadores de baixa renda – simplesmente não atendem o telefone para falar com um desconhecido por mais de 5 minutos no meio do expediente. Os jovens de hoje também não veem uma ligação telefônica com a mesma naturalidade de antes.

Para cada problema como esse, os institutos precisam tomar decisões sobre o desenho da amostra e a forma de ponderar os dados. Diferentes estratégias levam a diferentes resultados, com algumas pesquisas mais pró-Lula e outras mais pró-Bolsonaro.

Pesquisas para presidente têm mostrado Lula à frente de Bolsonaro. Foto: André Dusek e Gabriela Biló/Estadão

Essas disparidades, por si só, já seriam ruins, por prejudicarem a credibilidade das pesquisas como um todo. Mas isso está mais sério em 2022 por causa da contestação de Bolsonaro às urnas eletrônicas, e por causa da dinâmica que a campanha deve assumir nos próximos meses. Neste mesmo espaço, argumentei nas últimas semanas que Bolsonaro, com a caneta de presidente na mão e ainda capaz de tomar medidas para baixar a inflação e aumentar a renda dos eleitores, diminuiria a diferença em relação a Lula. Medidas como o Auxílio Brasil, isoladamente, não teriam força para Bolsonaro virar o jogo; mas, com uma campanha eficaz, e se não tiver o azar de sofrer com algum choque externo como uma nova crise de combustíveis, Bolsonaro poderia encostar em Lula.

Se essa dinâmica se confirmar, poderemos ver alguns institutos mostrando Bolsonaro à frente nas pesquisas, ainda que a média dos institutos continue a mostrar Lula como o favorito. Este poderá ser um ingrediente poderoso para a campanha de Bolsonaro de que é vítima de fraude eleitoral.