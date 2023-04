Veja 10 fatos dos 100 dias do governo Lula

100 dias do governo Lula

Desde a posse, em 1.º de janeiro, até esta segunda-feira, 10 de abril, os 100 primeiros dias do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva foram marcados por uma tentativa de golpe patrocinada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo combate ao garimpo ilegal nas terras Yanomamis e a retomada de uma política que busca protagonismo em fóruns internacionais. No período, Lula e seus ministros criticaram a política de juros do Banco Central, amenizaram suspeitas envolvendo o responsável pela Comunicação, Juscelino Filho, e relançaram uma série de programas petistas. Acompanhe:

1. Atos golpistas de 8 de janeiro

Apenas uma semana após a posse, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram os prédios públicos do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Os episódios implicaram crise de desconfiança entre o presidente Lula e os militares, milhares de manifestantes foram presos e uma operação foi deflagada pela Polícia Federal para localizar responsáveis e financiadores dos atos. Passados mais de três meses, quase 300 pessoas seguem detidas por ordem do STF.

2. Troca de comando do Exército

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimenta o novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva Foto: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto

Os atos golpistas levaram o presidente Lula a trocar o comando do Exército apenas quatro dias depois. O ministro da Defesa José Múcio declarou que a exoneração do comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, no dia 12 de janeiro, se deu por uma “queda de confiança” do governo em relação a ele. “Evidentemente, depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente do comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança”, afirmou Múcio.

3. Pedido de socorro dos Yanomamis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o hospital indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena em Boa Vista, capital de Roraima Foto: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto

O governo federal declarou emergência em saúde pública no território indígena Yanomami, em Roraima, após identificar uma alta de casos de malária, desnutrição infantil e problemas de abastecimento. As imagens de indígenas doentes, entre eles várias crianças, chamaram a atenção nas redes sociais para a tragédia humanitária, reflexo de problemas de assistência e avanço do garimpo ilegal na região.

4. Política externa

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

Depois do encontro com Joe Biden em Washington, em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acelerou os preparativos para desembarcar em março na China, mas teve de adiar a viagem após receber diagnóstico de pneumonia.

O roteiro será retomado na terça-feira, 11, com o objetivo de expor ao principal parceiro comercial do Brasil uma mudança de rota na política externa, marcada nos últimos anos por atritos e provocações com os chineses. A aposta da diplomacia brasileira agora é retomar protagonismo em fóruns internacionais e alavancar os Brics, bloco que inclui também a Rússia, a Índia e a África do Sul.

5. Suspeitas no Ministério das Comunicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu posse ao ministro das Comunicações Juscelino Filho em 1º de janeiro de 2023. Foto: Ricardo Stuckert/PR

No terceiro mês de governo, o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, passou a ser investigado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por suposto mau uso de dinheiro público. A investigação apura se ele cometeu infração ética ao requisitar, em janeiro, avião da FAB e diárias para cumprir uma agenda em São Paulo que alegou ser urgente, mas tinha caráter particular, como revelou o Estadão. Por causa do episódio, o presidente ameaçou demitir o ministro, mas se rendeu aos apelos do União Brasil, partido com 59 deputados federais e essencial, portanto, para a governabilidade da gestão petista.

6. Reciclagem de programas petistas

O presidente Lula participa do lançamento do novo programa Minha Casa, Minha Vida e entrega unidades em Santo Amaro (BA). Foto: Ricardo Stuckert/PR

Como prometido ao longo da campanha eleitoral, o terceiro mandato de Lula já retomou três programas simbólicos de gestões petistas anteriores: Bolsa Família, Mais Médicos e Minha Casa, Minha Vida. O repeteco compõe uma lista de ações sociais tidas como prioritárias e que tende a aumentar nos próximos meses, como o relançamento, por exemplo, do Farmácia Popular.

7. Puxão de orelha em ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promove reunião ministerial com equipe para dizer que não quer ser surpreendido com anúncios. Foto: Wilton Junior/Estadão

Durante uma reunião ministerial, o petista ordenou que qualquer “genialidade” passasse antes pela Casa Civil. Dias antes do puxão de orelha, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio Franca, afirmou que lançaria um programa de venda de passagens aéreas a R$ 200 especificamente para aposentados, servidores públicos e estudantes. Lula e sua equipe foram pegos desprevenidos.

8. Refém da disputa entre Câmara e Senado por controle de MPs

Lula é cumprimentado por Lira e Pacheco na cerimônia de diplomação Foto: Uesley Marcelino/Reuters - 12/12/2022

Em sua terceira passagem pelo Planalto, Lula se vê refém de uma disputa legislativa entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal pelo controle sobre a tramitação e o conteúdo das medidas provisórias. Após editar uma série de MPs, que têm prazo para votação no Congresso, o presidente precisa agora intermediar a crise para não perder a validade de programas considerado essenciais, como o Bolsa Família. Ao mesmo tempo, ainda tem de consolidar uma base aliada que dê sustentação a seus planos de governo. Nas eleições passadas, o PT e seus aliados não fizeram maioria no Congresso.

9. Combate à política de juros do Banco Central

Os discursos feitos por Lula e sua equipe contra a autonomia do Banco Central e sua política de juros permearam os 100 primeiros dias do terceiro mandato e devem seguir no mesmo ritmo sem qualquer previsão de calmaria. O petista afirma que a manutenção da taxa de 13,75% ao ano é absurda e reduz as chances de o País voltar a crescer. Veja a seguir as taxas de acordo com os mandatos presidenciais:

10. Duelo contra Sérgio Moro

Lula sobre plano do PCC descoberto pela PF: 'É visível que é uma armação do Moro' Foto: Rayanderson Guerra/Estadão

Um dia depois de a Polícia Federal deflagrar uma investida para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) contra o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que as suspeitas eram uma “armação” do ex-juiz da Lava Jato, que reagiu e cobrou “decência”. As falas contradisseram declarações do ministro da Justiça, Flávio Dino e reforçaram a duelo político que marca a relação entre Lula e Moro.