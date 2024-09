Veja a reação dos outros candidatos sobre agressão de Datena a Marçal em debate

O candidato do PSOL ressaltou que lamenta o episódio envolvendo os dois adversários, mas aproveitou a ocasião para alfinetar Marçal. “Não é com violência, por mais que a gente tenha candidatos rebaixados, que nós vamos conseguir melhorar a vida do povo de São Paulo. Lamento o desrespeito, a baixaria que, aliás, não veio desse debate. Quem tem acompanhado as eleições viu o nível baixo, a dificuldade de discutir proposta”, declarou Boulos.

Já o atual prefeito creditou parcela da culpa da agressão ao próprio empresário. “Hoje tivemos aqui esse momento lamentável. Uma perda para nossa democracia. A gente viu Datena perder a cabeça, mas ele foi provocado e foi defender a honra de sua sogra. Fez de forma errada, mas também não é correto essas ofensas para as pessoas. A gente precisa ter equilíbrio. Cuidar de uma cidade dessa é para pessoas equilibradas.”