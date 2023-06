Veja as frases contra Bolsonaro assinadas pelo ministro do TSE que vai julgar o ex-presidente

BRASÍLIA — O julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro será retomado na terça-feira, 27, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o voto do relator do caso, ministro Benedito Gonçalves. Na lista de ministros que irão votar está Floriano de Azevedo Marques Neto, indicado para o posto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como revelou o Estadão, ele assinou dois pedidos de impeachment contra Bolsonaro, com duras críticas à condução do então chefe do Executivo, e foi “artífice” da leitura da carta pela democracia da USP, um evento em que houve cânticos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Bolsonaro no TSE não questionou, no entanto, a participação do ministro no julgamento.

Floriano subscreveu um documento encabeçado por Miguel Reale Jr. que solicitava o impedimento de Bolsonaro por ele desrespeitar “o direito à vida, à saúde de número indetermindo de pessoas” durante a pandemia de covid-19.

Julgamento de Bolsonaro continuará na próxima semana. Foto: Wilton Junior/Estadão

Ele ainda assinou outra iniciativa originária de estudantes da USP exigindo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que ultrapassasse a “inexplicável inércia” para pautar o impeachment de Bolsonaro, pela ação na pandemia.

“Temos de cobrar responsabilidade – jurídica e política – de quem nos trouxe a esse caos pela inação criminosa, mas sobretudo pela sistemático ataque a tudo que poderia minimizar o sofrimento e a perda no grau que observamos. Essa omissão tem nome e se chama Jair Messias Bolsonaro”, diz o texto assinado por ele e mais milhares de alunos.

Durante os quatro anos de mandato, Lira não apreciou nenhum dos pedidos de impeachment apresentados.

Na pré-pandemia, fomos brindados com insidiosos ataques ao Judiciário, à mídia e a vozes que ousaram se contrapor ao governo; ao lado de tudo isso, muitas vidas perdidas e outras tantas colocadas em sério risco. (...) Temos de cobrar responsabilidade – jurídica e política – de quem nos trouxe a esse caos pela inação criminosa, mas sobretudo pela sistemático ataque a tudo que poderia minimizar o sofrimento e a perda no grau que observamos. Essa omissão tem nome e se chama Jair Messias Bolsonaro. Pedido de impeachment contra Bolsonaro assinado por Floriano de Azevedo Marques

O pedido de impeachment encabeçado por Miguel Reale Jr., assinado por Floriano, diz que Bolsonaro foi responsável pelas centenas de milhares mortes provocadas pela pandemia no Brasil.

Por ação e omissão dolosas, o senhor Jair Messias Bolsonaro, na condição de mandatário maior do País, deu causa à proliferação dos milhares de brasileiros à morte e a perigo de morte em vista deterem contraído o vírus covid-19, sendo, indubitavelmente, sua a responsabilidade pela imensa dimensão que tomou a pandemia, que não teria sido dessa grandeza não fosse a arquitetada política e o comportamento adotados pelo presidente” Pedido de impeachment contra Bolsonaro assinado por Floriano de Azevedo Marques

Prossegue parte do documento, de 86 páginas: “ sr. Presidente da República Jair Messias Bolsonaro patentemente desrespeita o direito à vida e à saúde de número indeterminado de pessoas (...) razão pela qual se deve salvar a economia deixando morrer quem deve morrer, mesmo porque é esse o destino natural e temos todos os mesmo cheiro. E daí?”

A tônica do posicionamento do presidente, seja na edição de atos normativos, seja em sua conduta pessoal, era sempre o de privilegiar a economia, a atividade laboral, em desprezo ao cuidado com a saúde e a vida Pedido de impeachment contra Bolsonaro assinado por Floriano de Azevedo Marques

Floriano, então diretor da faculdade de Direito da USP, ajudou a dar vida a leitura da “Carta pela Democracia”, lida no Largo de São Francisco e que teve mais de 1 milhão de assinaturas, inclusive a dele. “Eu fui um dos artífices do movimento”, contou ele, em uma entrevista publicada num canal do YouTube. “Esse evento tirou os democratas da defensiva. Capturou uma angústia coletiva de pessoas que defendem o que deveria ser óbvio, que estavam nas cordas, encantonadas, uma avalanche de agressões que não fazem sentido.”

Leitura da carta pela democracia aconteceu no ano passado; alguns dos presentes cantaram para Lula e fizeram o L com os dedos. Foto: Felipe Rau/Estadão

Como mostrou o Estadão, durante a leitura da carta em defesa do estado democrático de direito, em agosto de 2022, o público fez manifestações para o presidente Lula — seja em cânticos como “olê, olê olá/ Lula, Lula”, seja em gestos, fazendo o L”. Floriano foi um dos presentes no ato.