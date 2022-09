Veja média de intenção de voto dos presidenciáveis antes do debate do ‘Estadão’ com pool de veículos

O Agregador de Pesquisas do Estadão aponta neste sábado, dia do debate promovido pelo pool formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Terra, Veja e Nova Brasil FM entre os candidatos à Presidência da República, vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Lula tem 47% e Bolsonaro 33%, considerando a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 22. Já o presidenciável Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 6%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 4%.

A maior distância entre os primeiros dois colocados foi em abril, quando o petista tinha 44% das intenções de voto, enquanto o atual presidente estava com 27%. Essa diferença foi diminuindo nos meses seguintes. Em maio, Lula começou com 44% e Bolsonaro 29%. Em junho, os percentuais passaram a ser 45% e 34% e, em agosto, 44% e 31%. A menor distância entre eles até agora foi no dia 11 de setembro, de 10 pontos percentuais - Lula 43% e Bolsonaro 33%.

Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone ocupam as quatro primeiras colocações nas pesquisas de intenção de voto Foto: Ricardo Stuckert, Clauber Caetano/PR, Reprodução/Facebook

Se forem considerados os votos válidos, ou seja, se forem excluídos os votos brancos e nulos, a vantagem do ex-presidente é ainda maior: 51% contra 36%. Tebet e Ciro também ficam empatados tecnicamente com 7% e 5%, respectivamente.

Sobre o agregador

O agregador é uma ferramenta interativa cujos gráficos mostram o cenário mais provável da corrida presidencial nos últimos seis meses, segundo nossa metodologia. Além de consultar a Média Estadão Dados, é possível ver nele de forma separada as estimativas das pesquisas presenciais e telefônicas. Atualmente, são utilizados dados de levantamentos de 14 empresas.

A Média Estadão Dados não é a simples soma dos resultados e divisão pelo número de pesquisas. O cálculo, feito todos os dias, considera as linhas de tendência de cada candidato (se estão estáveis, subindo ou caindo) e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo sua “idade” (a data de realização) e metodologia (consideramos que, na média os resultados são mais precisos quando os eleitores são entrevistados de forma presencial, em vez de por telefone).

Atualmente, entram na média as pesquisas das empresas que divulgaram pelo menos um levantamento nos últimos 27 dias. Essa janela de inclusão vai diminuir com o tempo. A ideia é evitar que resultados desatualizados afetem os números do agregador.