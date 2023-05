PT ironiza Deltan Dallagnol por cassação e Moro se diz ‘estarrecido’; veja votação relâmpago no TSE

A cassação do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), deliberada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), subiu em poucos minutos para o primeiro lugar dos assuntos mais comentados do Twitter. Quinze minutos depois da notícia, mais de 30 mil publicações sobre o episódio foram feitas.

O julgamento durou cerca de 1h30, mas, entre o fim da leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, e a proclamação do resultado, passou-se um minuto e seis segundos. Todos os ministros acompanharam Gonçalves, sem manifestações. O ministro Alexandre de Moraes, que proclamou o resultado, determinou imediato cumprimento, independente de publicação no Diário de Justiça.

Dallagnol comentou a cassação por meio da sua assessoria. “Uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes.”

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, comemoraram a decisão contra o opositor político, em manifestações que vão desde ironias com PowerPoint a versículos bíblicos. Por sua vez, o senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR), antigo companheiro de trabalho de Dallagnol na Lava Jato, se disse “estarrecido” com a decisão.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse “Agora Deltan Dallagnol tem um PowerPoint para chamar de seu! Cassado!”

Agora Deltan Dallagnol tem um power point pra chamar de seu! Cassado!



Responde a processos administrativos pendentes como procurador, ou seja, é ficha suja. Também foi condenado pelo TCU por gastos com diárias e passagens na operação Lava Jato.



Eita que dia hein?! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 17, 2023

Outro aliado de Lula, Renan Calheiros (MDB-AL), disse que Dallagnol “delinquiu no MP ávido pelo poder”, em referência à atuação do ex-procurador da República em Curitiba.

Deltan Dallagnol delinquiu no MP ávido pelo poder. Para fraudar a lei antecipou a exoneração para fugir da ficha limpa, mesmo com 2 condenações no CNMP - 1 de minha autoria - e 15 processos. A Justiça tarda, mas não falha. O TSE cassou o mandato do pivete ficha suja da Lava Jato. — Renan Calheiros (@renancalheiros) May 16, 2023

O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou um versículo bíblico para comentar a cassação. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.”

Sobre julgamento realizado hoje no TSE, lembrei-me de um texto bíblico, que dedico ao presidente @LulaOficial:



“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!”



Está em Mateus 5,6. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 17, 2023

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, também foi a público comentar a cassação de Dallagnol. “Uma mentira só dura até que a verdade chegue. Que a justiça continue a ser feita a todos que lucraram com a destruição da democracia.”

Uma mentira só dura até que a verdade chegue.



Dallagnol cassado por unanimidade pelo TSE.



Que a justiça continue a ser feita a todos que lucraram com a destruição da democracia. pic.twitter.com/ZzcJmBgH9F — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 17, 2023

Sérgio Moro lamentou a perda do cargo de Dallagnol. “Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil.”

É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal do @deltanmd. Estou estarrecido por ver fora do Parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos… — Sergio Moro (@SF_Moro) May 17, 2023

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) abriu uma live para comentar o episódio. “Deixo aqui minha solidariedade ao Deltan. Não sei o que fazer. Eles monopolizaram o poder para calar nossa oposição.” Nas redes, ele reiterou que a cassação Dallagnol seria uma manobra feita pela oposição.

É só cassar todo mundo que não tem oposição… bem democrático! — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 17, 2023

Leia a íntegra da nota enviada pela assessoria de Deltan Dallagnol:

Nota sobre o julgamento do TSE

344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada, ao arrepio da lei e da Justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro.

Deltan Dallagnol