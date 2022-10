Veja o que pensa Eduardo Bolsonaro, terceiro deputado federal mais votado em SP

Eduardo Bolsonaro foi o terceiro deputado federal mais votado de São Paulo, perdendo somente para Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP). Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1984 e é filho do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Eduardo é policial federal e em 2014 se elegeu deputado federal pela primeira vez pelo PSC.

Em 2018, Eduardo se reelegeu com votação histórica – 1.843.735 votos, o que o tornou o deputado federal mais votado da história do País. Ele chegou a pleitear uma vaga de embaixador do Brasil em Washington, nos EUA, mas não conseguiu aprovação do Senado. Foi reeleito para um terceiro mandato em 2022 com 741.701 votos. Atualmente, é o líder do governo na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi reeleito para a Câmara dos Deputados Foto: Joshua Roberts/Reuters

Uma das pautas defendidas por Eduardo é derrubar o Estatuto do Desarmamento. Para ele, que é ligado a movimentos pró-armas, a alteração poderia ocorrer já no ano que vem. “É o Congresso mais conservador das últimas décadas. Já tem base de maioria para mudar qualquer lei, por exemplo o Estatuto do Desarmamento é algo factível para mudar no ano que vem, no meu entendimento”, disse Eduardo, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Na atual legislatura, que se encerra em 31 de dezembro, Bolsonaro não teve respaldo do Congresso para modificar ou acabar com o estatuto, e teve que recorrer a uma série de decretos editados pelo Executivo para flexibilizar a posse e o porte de armas. Alguns destes decretos foram barrados pelo Parlamento e até pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Procurado por uma semana através de sua assessoria, o deputado federal reeleito não quis dar entrevista.