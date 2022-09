Veja onde encontrar o seu candidato à Presidência nesta terça-feira

Candidatos à Presidência da República dedicam os próximos dias à realização de comícios, caminhadas e visitas nesta semana, além de motociatas, no caso do presidente Jair Bolsonaro. O Estadão levantou as agendas divulgadas pelos quatro principais presidenciáveis (de acordo com pontuação nas pesquisas) para esta terça-feira, 13, e para os próximos dias, quando disponíveis.

Também estão disponíveis as agendas dos três principais candidatos ao governo de São Paulo. Vale lembrar que Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo) participarão de debate promovido pela TV Cultura na noite desta terça-feira, a partir das 22h.

Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet divulgaram suas agendas para esta terça-feira.

Confira:

Jair Bolsonaro (PL)

13/9: Motociata em Sorocaba, às 9h, seguida de comício às 10h com Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes

14/9: Motociata em Presidente Prudente (SP), pela manhã, e Natal (RN) à tarde; também na capital do Rio Grande do Norte, o presidente participa da Reunião Mulheres Pelo Brasil com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, às 18h

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

14/9: Lula participa do evento “Cooperativismo e Economia Solidária com Lula”, às 11h, em São Paulo

16/9: Ato “Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul”, às 18h, em Porto Alegre

17/9: Candidatos da Coligação Brasil da Esperança participam do ato Todos Juntos pelo Paraná, às 10h, em Curitiba

18/9: Ato no Largo da Alfândega, em Florianópolis

Simone Tebet (MDB)

13/9: Visita à Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), às 14h30, e caminhada no bairro de Monte Castelo, às 15h30, em Campina Grande

Ciro Gomes (PDT)

13/9: Encontro com pessoas com deficiência na APAE de Salvador, às 15h30, e Live em Salvador para o site CiroTV às 20h45

Fernando Haddad

13/9: Caminhada pelo bairro Cidade Ademar, na cidade de São Paulo, das 10h às 11h

Tarcísio de Freitas

13/9: Motociata com o presidente Jair Bolsonaro em Sorocaba, começando às 9h; comício com o presidente Bolsonaro às 10h30, também em Sorocaba

14/9: Motociata com o presidente Bolsonaro em Presidente Prudente (SP) às 8h30, seguida de comício com o presidente às 9h30

Rodrigo Garcia

13/9: Entrevista ao programa SP1, da TV Globo, às 11h40.