Veja os casos em que Simone Tebet recuou de declarações

BRASÍLIA – A atuação de Simone Tebet na aprovação de empréstimo para a Argentina pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), sob orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi negada pela ministra do Planejamento. Esta não é a primeira vez que Tebet tenta desmentir notícias que podem colocar o governo em situação desconfortável. A escolha do presidente do IBGE e a promessa de déficit zero estão entre os temas que mostram idas e vindas da ministra.

Veja os outros casos em que a ministra ficou no meio do vaivém de declarações: