Veja quais documentos podem ser usados para justificar voto

Os eleitores que não comparecerem às urnas neste domingo, 2, devem justificar a ausência para a Justiça Eleitoral até 60 dias depois. Caso não seja justificada a falta, o cidadão precisará pagar uma multa eleitoral.

Há várias formas de justificar o voto. Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou três maneiras: o Sistema Justifica, no site do tribunal, a função de justificativa no aplicativo do e-Título, disponível para Android e iOS, e a apresentação de formulário requerimento de Justificativa Eleitoral após a eleição.

Primeiro turno da eleição acontece neste domingo, 2. Foto: Eraldo Peres/ AP

De acordo com o TSE, qualquer impossibilidade de exercer o voto pode ser alegada pelo eleitor. Não há um rol de situações previstas na legislação que podem ser alegadas como justificativa para abstenção. Por isso cada caso deve ser julgado individualmente pelo juiz eleitoral da zona eleitoral em que o eleitor está inscrito, que deve decidir por deferir ou não a alegação.

Quais documentos devo apresentar para justificar o voto?

Independentemente de qual método você escolher para justificar a sua ausência às urnas, você deverá entregar tanto um documento pedindo a justificativa quanto uma comprovação de que você não pôde comparecer à zona eleitoral por forças maiores.

O pedido de justificativa pode ser feito pelo formulário online no aplicativo do e-Título ou no Sistema Justifica (apenas após as eleições) ou pelo RJE (Requerimento de Justificativa Eleitoral) e entregue presencialmente. Junto do pedido deve ser enviada uma documentação comprobatória digitalizada ou, no caso do requerimento presencial, entregue.

O TSE afirma que qualquer situação que impeça o comparecimento às urnas pode ser alegada, porém deve ser apresentada documentação que comprove essa alegação e cabe ao juiz eleitoral decidir se a justificativa é válida ou não. O Tribunal afirma que não tem um levantamento estatístico sobre quais são as justificativas mais alegadas. “Mas a experiência de cartórios sugere que as justificativas mais comuns para ausência nas urnas são a ausência de domicílio e enfermidades”, completa.

Nesses casos, documentações como comprovantes de viagens e atestados médicos são as mais comumente apresentadas.

Onde se justifica o voto?

Para justificar a ausência às urnas de forma presencial, basta entregar o RJE e a documentação comprobatória em qualquer zona eleitoral. Também é possível enviar por correio ao juiz da zona eleitoral na qual o eleitor está inscrito.

Qual o prazo para justificar o voto?

A justificativa de ausência deve ser feita para cada turno que o cidadão não votar, não por eleição. O prazo para entrega da justificativa após cada turno é de 60 dias.

Caso a justificativa não seja apresentada até o final do prazo, o eleitor deverá pagar uma multa para quitar sua dívida eleitoral. O valor da multa é de R$ 3,51, e até o pagamento o eleitor fica proibido de obter passaporte, participar de concorrência pública ou administrativa, obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais e etc.