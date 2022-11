Veja quem é quem na equipe de transição para o futuro governo Lula

Publicidade

A transição do governo Jair Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avança. São 31 grupos técnicos envolvidos no processo, coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), como representante do atual governo.

O conselho político da transição foi formado por membros dos partidos coligados que atuaram na campanha de Lula e por siglas convidadas. Foto: Wilton Junior/Estadão

Podem ser indicados até 50 nomes para compor o grupo de trabalho de forma remunerada, além de voluntários. O conselho político da transição - que já sinaliza uma possível base de apoio a Lula no Congresso - foi formado por membros dos partidos coligados que atuaram na campanha de Lula e por siglas convidadas, a exemplo do PSD e do MDB. Nesse caso, cada legenda indicou seu nome para compor o grupo.

Veja os nomes já divulgados até agora:

Coordenação executiva

Floriano Pesaro

Ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin e ex-deputado federal

Coordenação de articulação política

Gleisi Hoffmann

Presidente nacional do PT e deputada federal

Coordenação de grupos técnicos

Aloizio Mercadante

Fundador do PT e diretor da Fundação Perseu Abramo

Coordenação de organização da posse

Rosângela Silva

Socióloga e futura primeira-dama

Grupos técnicos

Assistência social

André Quintão

Deputado estadual de Minas Gerais

Márcia Lopes

Assistente social, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma Rousseff

Simone Tebet

Senadora e candidata à Presidência em 2022

Tereza Campello

Economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma Rousseff

Cidades e Habitação

Ermínia Maricato

Arquiteta e urbanista, professora da USP

Evanise Lopes Rodrigues

Mestre em urbanismo

Geraldo Magela

Ex-deputado federal

Guilherme Boulos

Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), deputado federal mais votado em São Paulo

Inês Magalhães

Ex-ministra das Cidades

João Campos

Prefeito do Recife

José de Filippi

Prefeito de Diadema (SP)

Márcio França

Ex-governador de São Paulo, candidato ao Senado pelo Estado

Maria Fernanda Ramos Coelho

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal

Nabil Bonduki

Arquiteto e ex-vereador de São Paulo

Rodrigo Neves

Ex-prefeito de Niterói

Comunicações

Alessandra Orofino

Especialista em Economia e Direitos Humanos, formada na Universidade de Columbia

Cezar Alvarez

Ex-secretário do Ministério de Comunicações

Paulo Bernardo

Ex-ministro das Comunicações

Jorge Bittar

Ex-deputado federal

Desenvolvimento Regional

Randolfe Rodrigues

Senador, foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid

Direitos Humanos

Emidio de Souza

Deputado estadual de São Paulo

Janaína Barbosa de Oliveira

Representante do movimento LGBT+

Luiz Alberto Melchert

Economista

Maria do Rosário

Deputada federal e ex-ministra de Direitos Humanos

Maria Victoria Benevides

Socióloga

Rubens Linhares Mendonça Lopes

Integrante do grupo do PT para pessoas com deficiência

Silvio Almeida

Advogado, doutor em filosofia e professor

Sub-grupo da Infância

Ariel Castro Alves

Advogado e membro do Instituto Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes

Isabela Henriques

Advogada e presidente Comissão Criança e Adolesccente OAB SP

Maria Luiza Moura Oliveira

Psicóloga, conselheira no Conselho Federal de Psicologia (CFP) e ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)

Welington Pereira da Silva

Teólogo, pastor metodista e conselheiro do Conanda

Economia

André Lara Resende

Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Central

Guilherme Mello

Economista

Nelson Barbosa

Ex-ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Dilma Rousseff

Persio Arida

Ex-presidente do BNDES e do Banco Central

Educação

Alexandre Schneider

Ex-secretário municipal de Educação de São Paulo

Andressa Pellanda

Coordenadora da Campanha pelo Direito à Educação

Binho Marques

Ex-governador do Acre

Cláudio Alex

Reitor do Instituto Federal do Pará e presidente do Conselho Nacional dos Institutos Federais (Conif)

Heleno Araújo

Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)

Henrique Paim

Ex-ministro da Educação

Macaé Evaristo

Deputada estadual eleita por Minas Gerais

Maria Alice Setubal

Educadora e presidente do Conselho da Fundação Tide Setubal

Paulo Gabriel

Ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

Priscila Cruz

Presidente executiva do Todos Pela Educação

Ricardo Marcelo Fonseca

Presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Rosa Neide

Deputada federal

Teresa Leitão

Senadora eleita por Pernambuco

Veveu Arruda

Ex-prefeito de Sobral (CE)

Esporte

Ana Moser

Ex-jogadora de vôlei

Edinho Silva

Prefeito de Araraquara

Isabel Salgado

Ex-jogadora de vôlei

José Luís Ferrarezi

Ex-vereador

Marta Sobral

Ex-jogadora de basquete

Mizael Conrado

Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro

Nádia Campeão

Ex vice-prefeita de São Paulo

Raí Souza de Oliveira

Ex-jogador de futebol

Verônica Silva Hipólito

Competidora paralímpica no atletismo

Infraestrutura

Alexandre Silveira

Senador de Minas Gerais

Fernandha Batista

Secretária de Infraestrutura do Estado de Pernambuco

Gabriel Galipolo

Economista

Maurício Muniz

Ex-ministro da Secretaria de Portos

Miriam Belchior

Ex-ministra de Planejamento e ex-ministra da Caixa

Marcus Cavalcanti

Secretário de Infraestrutura da Bahia

Paulo Pimenta

Deputado federal

Juventude

Bruna Chaves

Presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE)

Gabriel Medeiros de Miranda

Subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte

Jiberlandio Miranda Santana

Presidente da União da Juventude Socialista do Espírito Santo

Kelly dos Santos Araújo

Secretária-geral de Juventude do PT

Marcus Barão

Membro da Juventude do MDB

Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira

Secretária nacional da Juventude do PT

Nilson Florentino Júnior

Secretário nacional adjunto da Juventude do PT

Sabrina Santos

Membro da União dos Moradores de Heliópolis (UNAS)

Thiago Augusto Morbac

Presidente nacional da União da Juventude Socialista (UJS)

Cultura

Áurea Carolina

Deputada federal

Juca Ferreira

Ex-ministro da Cultura no governo Dilma Rousseff

Lucélia Santos

Atriz

Márcio Tavares

Secretário Nacional de Cultura do PT

Margareth Menezes

Cantora

Igualdade Racial

Douglas Belchior

Educador, professor e membro da Coalizão Negra por Direitos

Givânia Maria Silva

Quilombola, fundadora Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq)

Ieda Leal

Coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU)

Martvs das Chagas

Secretário do Planejamento de Juiz de Fora e secretário nacional de Combate ao Racismo do PT

Nilma Lino Gomes

Ex-ministra da Igualdade Racial

Preta Ferreira

Membro do movimento negro e movimento de moradia

Thiago Tobias

Membro da Coalizão Negra por Direitos

Indústria, Comércio e Serviços

Germano Rigotto

Ex-governador do Rio Grande do Sul

Jackson Schneider

Executivo da Embraer

Marcelo Ramos

Deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados

Rafael Lucchesi

Diretor-geral do Senai Nacional

Pequenas Empresas

André Ceciliano

Vereador e presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)

Paulo Feldmann

Professor do departamento de Administração da USP

Paulo Okamotto

Ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula

Tatiana Conceição Valente

Especialista em economia solidária

Mulheres

Anielle Franco

Diretora do Instituto Marielle Franco

Aparecida Gonçalves

Ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher

Eleonora Menicucci

Ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres

Maria Helena Guarezi

Ex-diretora de Itaipu

Roberta Eugênio

Mestre em direito e ex-assessora de Marielle Franco

Roseli Faria

Economista

Planejamento, Orçamento e Gestão

Antonio Corrêa de Lacerda

Presidente do Conselho Federal de Economia

Guido Mantega

Ex-ministro da Fazenda

Enio Verri

Deputado federal

Esther Dweck

Economista e professora da UFRJ

Saúde

Alexandre Padilha

Ex-ministro da Saúde do governo Dilma

Arthur Chioro

Ex-ministro da Saúde do governo Dilma

Drauzio Varella

Médico

Humberto Costa

Ex-ministro da Saúde do governo Lula e senador

José Gomes Temporão

Ex-ministro da Saúde do governo Lula

Roberto Kalil

Médico

Conselho político de transição

Antonio Brito (PSD)

Carlos Siqueira (PSB)

Daniel Tourinho (Agir)

Felipe Espírito Santo (Pros)

Gleisi Hoffmann (PT)

Guilherme Ítalo (Avante)

Jader Barbalho Filho (MDB)

Jefferson Coriteac (Solidariedade)

José Luiz Pena (PV)

Juliano Medeiros (Psol)

Luciana Santos (PCdoB)

Renan Calheiros (MDB)

Wesley Diógenes (Rede)

Wolney Queiroz (PDT)