Veja quem são os deputados que assinaram o pedido de urgência do PL da Anistia

Um requerimento de urgência, quando aprovado, acelera a tramitação de uma proposta legislativa e traz a votação diretamente para o plenário, sem passar pelas Comissões.

A proposta foi apresentada com 264 assinaturas, mas as de Sóstenes e do líder da oposição, Zucco (PL-RS), foram invalidadas por uma “mudança procedimental no processo da coleta”.