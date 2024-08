Veja quem são os políticos que têm ‘imagem negativa’ para o eleitor de SP, segundo pesquisa Atlas

Entre os três, Boulos tem a maior avaliação positiva, com 39%, seguido de Nunes, com 33% e Marçal, com 30%. É o empresário e ex-coach, entre eles, que tem a maior taxa de “não sei”, com 13% dos entrevistados questionados sobre ele.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o melhor avaliado da lista, com imagem “positiva” para 48% dos paulistanos. A avaliação negativa dele é de 46%.