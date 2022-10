Veja resultado para presidente no RJ por cidade e zona eleitoral no segundo turno

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. O candidato do PT, entretanto, foi o menos votado no Rio de Janeiro, onde obteve 4.156.217 votos, o que corresponde a 43,47% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu 5.403.894 votos, o que representa 56,53% dos votos válidos.

No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar no Estado, com 51,09% dos votos válidos (4.831.246 votos), enquanto Lula teve 40,68% dos votos válidos (3.847.143 votos). Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 3,87% dos votos, seguida de Ciro Gomes (PDT, 3,19%).

Na página de apuração do segundo turno no Estadão é possível visualizar o mapa completo da votação e também os resultados por Estado, cidade e zona eleitoral. Para isso, acesse a página de apuração e clique no Estado desejado, para ver o detalhamento. Também possível escrever o nome da cidade no cambo de busca, onde aparece uma lupa. Depois disso, se quiser ver a quantidade de votos por zona eleitoral, basta clicar no botão ao lado para escolher entre as opções listadas, conforme registro do TSE.

