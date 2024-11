Ao analisar as conversas do general Mário Fernandes, a Polícia Federal detectou que ele interagia normalmente com civis, mas que “os principais diálogos em torno de temas antidemocráticos e/ou relacionados aos ideários golpistas” eram travados com militares.

Um dos advogados do general Mário Fernandes afirmou ao Estadão que ainda não teve acesso ao inquérito, mas que considera a prisão cautelar dele despropositada. A defesa pediu a transferência do militar do Rio de Janeiro para Brasília.