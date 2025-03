Dirceu abre temporada de campanha, diz que governo está ‘sitiado’ e pede ajuda para sustentar Lula

Dirceu se prepara para o embate de 2026, quando pretende se eleger para uma cadeira na Câmara. Em 2005, ele teve o mandato de deputado cassado. Foi condenado e preso três vezes, na esteira dos processos do mensalão e do petrolão, e ficou inelegível. Em outubro do ano passado, porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes anulou todas as condenação de Dirceu na Lava Jato e ele retomou seus direitos políticos.

Lula tem feito reuniões reservadas com o ex-chefe da Casa Civil e quer que ele ajude a puxar votos para a bancada do PT. Outra preocupação do presidente diz respeito ao sucessor de Gleisi Hoffmann no partido. Escolhida para ser ministra e cuidar da interlocução política do Palácio do Planalto com o Congresso, Gleisi deixou o comando do PT com o senador Humberto Costa, interino no cargo.

O candidato de Lula para a eleição que vai renovar a cúpula do partido, em 6 julho, é o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, mas ele tem enfrentado resistências em sua própria corrente, a Construindo um Novo Brasil (CNB). O pano de fundo da briga envolve a chave do cofre do PT, uma vez que o ex-prefeito quer mudar a tesouraria.