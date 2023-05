‘Isso é hora de ter superstição?’, pergunta Alckmin, ao imitar personagem de um de seus ‘causos’

BRASÍLIA – Eram quase 19 horas desta quinta-feira, 19, quando Geraldo Alckmin deixou apressado o anexo 2 do Palácio do Planalto, após uma reunião na Vice-Presidência. Gripado e com rinite alérgica, o presidente em exercício pouco tem frequentado o gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Ex-tucano, conhecido pelo estilo conciliador, Alckmin também nunca se senta na cadeira de Lula.

“Não sou supersticioso”, disse ele à coluna, ao ser questionado sobre o assunto. “É que presidente só tem um”, emendou, repetindo uma de suas célebres frases.

Pouco antes de entrar no carro preto reluzente, com motorista a postos para conduzi-lo a um jantar, no Palácio do Jaburu, Alckmin engatou um “causo”.

“Por falar em superstição, escutem essa: ‘A moça estava com o rapaz no apartamento. Tocou a campainha e ela olhou pelo olho mágico’, iniciou o vice, imitando alguém que olha por uma fresta.

Famoso por dar vida a cenas do cotidiano, ele continuou a narrativa. “É meu noivo. Saia pela janela!”, ordenou a moça, no “causo” contado por Alckmin. “Mas estamos no andar 13″, lembrou o rapaz. “E isso é hora de ter superstição?”, reagiu a mulher.

Alckmin terminou a história e se dirigiu para o compromisso no Jaburu. Desde quarta-feira, 17, quando assumiu interinamente a Presidência por causa da viagem de Lula para o Japão, onde participa da cúpula do G-7, Alckmin quase não tem almoçado. Não é raro trocar a refeição por uma paçoca.

Lula transmite a Presidência a Alckmin para participar da cúpula do G-7, no Japão Foto: Ricardo S

Continua após a publicidade

A rotina do ex-tucano se divide entre o gabinete de Lula, onde passa no máximo duas horas, o Ministério da Indústria e Comércio, que também comanda, e a Vice-Presidência.

Nesta quinta-feira, 19, Alckmin recebeu o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na sala de situação, ao lado do gabinete presidencial. Logo depois, foi a vez da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Alckmin tenta mediar um acordo entre Marina e Silveira, como mostrou o Estadão. O Ibama indeferiu pedido de licença ambiental, feito pela Petrobras, para explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, sob o argumento de que há “inconsistências preocupantes” para uma operação segura. “É um processo muito complexo”, disse Marina.

Após as reuniões, o vice nada falou sobre o assunto. Preferiu dizer que o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente, errou ao afirmar que ele não autorizou feiras do Movimento dos Sem-Terra (MST) em 2016, 2017 e 2018, quando era governador de São Paulo.

“Autorizei, sim. Foi em 2019 que o Doria vetou”, destacou o presidente em exercício, numa referência ao ex-governador João Doria, seu desafeto. “É uma feira da família”, insistiu Alckmin, criticado pela bancada do agronegócio por visitar a feira do MST, no sábado, 13.

“O pessoal gosta porque é mais barato e tem muito produto orgânico. Foram 320 mil pessoas em quatro dias. Tudo muito bom”, elogiou. Na próxima semana, o Planalto enfrentará a primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar quem financia invasões do MST. E Salles, que disse o que Alckmin desdisse, será o relator.