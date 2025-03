Opinião | O dilema de Gleisi Hoffmann para desencarnar da presidência do PT

O presidente Lula disse que sente saudade de Flávio Dino. Hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dino não deixava ataques sem resposta quando era titular da Justiça e Segurança Pública e fazia a disputa política com a oposição. Desde que foi alçado ao STF por decisão do próprio Lula, há um ano, o governo não tem mais quem vista tal figurino.

A escolhida para assumir esse papel, agora, é Gleisi Hoffmann. De saída da presidência do PT, a deputada tomará posse na próxima segunda-feira na Secretaria de Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha, que de novo comandará o Ministério da Saúde. O que intriga o mundo político é como alguém com perfil de enfrentamento como Gleisi pode ser articuladora do Palácio do Planalto, construir alianças para as eleições de 2026 e estabelecer pontes com o Congresso, onde o governo não tem vida fácil.

Gleisi assumirá a Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula na próxima segunda-feira e tem divergências com Edinho, nome favorito para ocupar sua cadeira no PT a partir de julho. Foto: WILTON JUNIOR

“Preparem-se para morder a língua!”, disse o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ao lembrar dos acordos costurados por ela para a campanha de Lula, em 2022. “Gleisi sabe bem em que cadeira vai sentar.”

Mesmo assim, a dúvida do Centrão e do mercado persiste: ela vai desencarnar do papel de presidente do PT, cargo que exerceu durante quase oito anos?

No comando do partido, Gleisi sempre foi a principal voz contra a política econômica levada a cabo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sob sua direção, o PT chamou o ajuste das contas públicas de “austericídio fiscal”, defendeu mudanças no arcabouço e fez vários reparos ao pacote de corte de gastos.

Embora integre a mesma corrente política de Lula e Gleisi, o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva – cotado para presidir o PT a partir de julho – vai na direção oposta e prega uma correção de rota no partido. No diagnóstico de Edinho, o PT precisa ter uma estratégia para blindar Haddad e pôr fim à polarização no País. Não é o que pensa o grupo de Gleisi. Até julho, essas divergências internas tendem a aumentar por causa da campanha para a eleição, com voto dos filiados, da nova cúpula petista. Antes disso, o partido terá um presidente interino.

A posição moderada do ex-prefeito de Araraquara, nome favorito de Lula para ocupar a vaga de Gleisi, é descrita por aliados da futura ministra como a defesa de um “PT sem dentes”. Mas, como tudo no Brasil começa depois do carnaval, há que se ver como Lula vai conduzir essa queda de braço nas fileiras do PT na segunda metade de seu mandato. Na prática, trata-se do governo em disputa dentro do próprio governo.

Além de fazer o papel de advogada da gestão Lula e negociar palanques com partidos nos Estados para o projeto de reeleição do presidente, Gleisi também terá controle sobre a distribuição das emendas parlamentares. Não é pouca coisa.

Engana-se, porém, quem pensa que a ex-ministra da Casa Civil sob Dilma fará algo que Lula não queira. Não fez como presidente do PT, quando abriu fogo contra Haddad, e não será agora que agirá assim.

O estilo de Lula é o de estimular conflitos na equipe para dar a última palavra. Foi assim com José Dirceu e Antônio Palocci, está sendo com Rui Costa e Haddad e os próximos capítulos prometem fortes emoções. Nessa novela com desfecho imprevisível, Gleisi é a continuísta que tentará salvar a trama.