‘Verdade prevaleceu’, diz enfermeira que teve assinatura forjada em cartões de vacina

A coordenadora de uma unidade de saúde em Cabeceiras, Goiás, nega participação no esquema que resultou ainda nos indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-ajudante de ordens por fraudes e inserção de dados falsos em sistema de informação. Ela acabou sendo citada no caso porque a assinatura da segunda dose que constava na carteira de vacinação adulterada era sua, mas alega que “hora nenhuma” assinou o comprovante.

Ao Estadão, a enfermeira disse que ficou constrangida com a exposição de seu nome e afirmou que não realizou a aplicação do imunizante na esposa de Cid. Ela alega que “nem sabia da existência (do cartão) até aparecer nos jornais e nas redes sociais”.