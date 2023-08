Vereador do Maranhão joga R$ 250 mil pela janela e acusa prefeito de suborno; veja vídeos

BRASÍLIA – O vereador do município de Cândido Mendes, no interior do Maranhão, Sababá Filho (PCdoB-MA), jogou R$ 250 mil em espécie para a população pela janela da Câmara Municipal da cidade nesta sexta-feira, 4. Segundo o vereador, o dinheiro foi uma tentativa de o prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus (PL-MA), conhecido como Facinho, suborná-lo para que renunciasse ao mandato.

Em discurso durante sessão na Casa, o vereador mostrou o dinheiro que estava dentro de uma mochila e anunciou que jogaria as notas pela janela. As pessoas se aglomeraram na rua, em frente ao prédio, para pegar as cédulas.

“Aqui está uma mochila de dinheiro para eu renunciar ao mandato. Eu não vou renunciar, eu não vou renunciar. Está aqui ó [mostrando as notas] para o povo não dizer que estou com uma mochila vazia. Pode filmar que eu não tenho medo não, já disse que a minha vida está na mão de Deus”, disse o vereador durante a sessão. “Eu vou jogar pela janela aqui porque o que é do povo, dinheiro da saúde, dinheiro da educação, ele tem que ir para a mão do povo.”

Ao Estadão, o vereador disse que recebeu uma mochila com o dinheiro de um primo do prefeito nesta sexta, antes da sessão na Câmara. Ele não informou o nome do familiar de Facinho. Segundo Sababá Filho, o valor seria para convencê-lo a renunciar ao seu cargo na Câmara. “Ele tentou me subornar porque o meu suplente é aliado dele. Eu poderia ter entregue direto na polícia, mas o que eu fiz foi uma ação de revolta”, disse.

O valor é 55 vezes maior que o salário dele como parlamentar, de R$ 4.500.

Vereador de Cândido Mendes joga notas de dinheiro pela janela da Câmara da cidade Foto: Reprodução/Twitter

Sababá Filho disse que vai apresentar uma ação ao Ministério Público para pedir a cassação do prefeito. Segundo o vereador, o Legislativo municipal é dominado por aliados do prefeito, o que tornaria impossível a abertura de um processo de impeachment. “Pedir a saída de um prefeito em uma cidade do interior é como enxugar gelo. Eu estou indo para São Luís para pedir que ele seja cassado”, afirmou.

Prefeito diz que vereador estava ‘desesperado’ para cassá-lo

Em nota, o prefeito Facinho afirmou que nunca teve contato com o vereador. Segundo ele, Sababá Filho é um “notório inimigo político e conhecido por armações e criar espetáculos para se promover”. O prefeito afirmou também que soube que o vereador havia preparado uma carta de renúncia, que teria sido protocolada em um cartório em São Luís.

“Por fim, o que se sabe é o que referido vereador estava desesperado, por ter tentado me cassar e não ter conseguido, por não ter fundamentos legais, tampouco quórum necessário para cassação, não tendo para este prefeito nenhuma utilidade em sua renúncia ou não, sendo insignificante a sua saída da Câmara. Tudo não passou de uma simulação para criar tumulto e aparecer”, disse o prefeito.