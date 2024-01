Vereador pede suspensão de cachê de Nando Reis após cantor pedir ‘prisão de Bolsonaro’ em show

A assessoria do cantor disse ao Estadão que não há o que comentar sobre o assunto.

No documento publicado em seu perfil no X (antigo Twitter), o vereador diz que o músico “manifestou sua opinião política de forma desproporcional e desonrosa” no momento em que afirmou ter “certeza que o Brasil só vai ter jeito na hora da prisão de Bolsonaro”. A frase foi cantada no meio da música “Do seu lado”.